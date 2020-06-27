На Львівщині вже п'ять тисяч випадків коронавірусної хвороби.

 

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 948 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальне число виявлених захворювань зросло до 42 065.

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених Радою національної безпеки та оборони.

 

 

Найбільше добових випадків у Львівській області – 168. Львівщина першою перетнула показник у п'ять тисяч пацієнтів (5004 випадки COVID-19).

 

Значну кількість захворювань також виявили у Києві (140) Рівненській (111) та Закарпатській (93) областях.

 

За час пандемії в Україні померло 1110 людей (24 – упродовж доби).

 

Одужав 18 701 пацієнт (402 за добу).

 

27.06.2020

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