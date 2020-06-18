ВР відмовилася позбавляти Вакарчука мандата.

Верховна Рада відмовилась припинити повноваження народного депутата України Святослава Вакарчука.

Як передає інформаційна аґенція УНІАН, за припинення повноважень проголосувало лише 175 народних депутатів.

Перед голосуванням парламент припинив повноваження народної депутатки Ольги Бєлькової із фракції "Батьківщина". Перед голосуванням вона виступала на засіданні.

Відразу після голосування за припинення повноважень Бєлькової голова Верховної Ради Дмитро Разумков без обговорення поставив на голосування постанову про припинення повноважень Вакарчука. Деякі депутати в залі почали кричати, вимагаючи проведення обговорення, зчинився гамір.

Після того, як Разумков поставив на голосування проєкт постанови щодо Вакарчука, належних 226 голосів "за" не набралося. Резиґнацію Святослава схвалила лише фракція "Голос" – решта не сприйняли проєкту постанови.