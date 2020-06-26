Кількість добових випадків COVID-19 вперше перевищила тисячу.

Число добових випадків коронавірусної хвороби вперше за час пандемії в Україні перевищило тисячу. Згідно з оперативними даними Ради національної безпеки та оборони, минулої доби лабораторно підтверджено 1109 випадків COVID-19.
Загальна кількість виявлених захворювань зросла до 41117.
Найбільшу кількість добових випадків виявили у Львівській (209), Рчвненській (116), Закарпатській (93), Хмельницькій (79), Волинській (72) областях і в Києві (113).
Упродовж доби внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померло 19 людей. Загальна кількість летальних випадків зросла до 1086.
Загалом, одужало вже 18299 пацієнтів; упродовж доби — 541.
26.06.2020