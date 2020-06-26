Кількість добових випадків COVID-19 вперше перевищила тисячу.

 

Число добових випадків коронавірусної хвороби вперше за час пандемії в Україні перевищило тисячу. Згідно з оперативними даними Ради національної безпеки та оборони, минулої доби лабораторно підтверджено 1109 випадків COVID-19.

 

 

Загальна кількість виявлених захворювань зросла до 41117.

 

Найбільшу кількість добових випадків виявили у Львівській (209), Рчвненській (116), Закарпатській (93), Хмельницькій (79), Волинській (72) областях і в Києві (113).

 

Упродовж доби внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померло 19 людей. Загальна кількість летальних випадків зросла до 1086.

 

Загалом, одужало вже 18299 пацієнтів; упродовж доби — 541.

 

26.06.2020

До теми

Митрополит Андрей Шептицький у творчій долі Василя Дядинюка
Любов Волошин
Василь Дядинюк репрезентував у своїй особі тип нового українця повоєнної доби: вразливий, амбітний, повний особистої і національної гідности та гарячий український патріот
24.06.20 | | Минуле
Походження життя: заповнено важливу прогалину
Учені реконструювали білок, з якого, можливо, утворилися перші клітини. 
24.06.20 | | Наука
Психологія тих, що «запасається» туалетним папером
Певна міра емоційності та сумлінності визначає схильність робити запаси.
23.06.20 | | Наука
Стерилізація Львова
Анна ГЕРИЧ
У центрі міста могла б постати перша законсервована й доступна для огляду пам’ятка археології — церква Воздвиження Чесного Хреста (ХVI cт.), фундаменти якої відкрили у процесі реконструкції фонтана "Кульбаба"
23.06.20 | | Галичина
Дух часу, геній місця та ровер
Василь МАХНО
Слова, як і мови, народжуються, живуть і зникають. Одне із завдань письменника, якщо взагалі існують завдання, — продовжити своїм письмом життя слів та власної мови, тобто зменшити втрати.
23.06.20 | | Штука
Маршрутка в Житомир їде «до танка»
Олександр Ірванець
В Європі пацифісти віддавна фарбували радянські пам'ятники в кольори веселки. Українські неформали активності поки не проявляють
23.06.20 | | Дискурси
Все це тільки ілюзія
Юстина Добуш
Відомий ізраїльський письменник Агарон Аппельфельд  у «Квітах пітьми» розвиває далі тему любовних взаємин української жінки та єврея на тлі Голокосту. 
22.06.20 | | Штука
Без імунітету
Юрко ТИМЧУК
Добре, що Джордж Р.Р. Мартін досі не звернув уваги на українську політику.  В «Іграх престолів» умовно позитивними персонажами можна було назвати хіба драконів — у наших палестинах і такого нема
22.06.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.