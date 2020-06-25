Нова "українська Ломбардія": Львівщина випередила Буковину і Київ за числом випадків COVID-19.

 

Упродовж минулої доби в Україні лабораторно підтвердили 994 нові випадки коронавірусної хвороби, що є новим рекордним показником для української пандемії. Загальне число пацієнтів перевищило 40 тисяч: згідно з актуальною інформацією від Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я, зафіксовано 40 008 випадків хвороби.

 

 

Кожен п'ятий нововиявлений випадок припадає на Львівську область. Упродовж доби на Львівщині підтвердили 204 захворювання, відтак загальне число випадків COVID-19 зросло тут до 4627. У такий спосіб Львівщина випередила Чернівецьку область (4531) і Київ (4613) і вийшла в лідери за числом пацієнтів.

 

Також значну кількість нових випадків COVID-19 виявили в Одеській (95), Закарпатській (85), Рівненській (84) областях і в Києві (85).

 

Упродовж доби померло 16 людей. Загальне число летальних випадків 1067.

 

Одужали 17 758 пацієнтів. 

 

25.06.2020

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