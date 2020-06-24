Шмигаль: Масштаби затоплення перевершують 2008 рік.

 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що принаймні за деякими параметрами масштаби паводків у Західній Україні перевершують руйнівну повінь 2008 року

 

Про це Шмигаль заявив під час поїздки до підтоплених реґіонів у середу, повідомляє пресова служба уряду. 

 

 

Прем’єр-міністр заявив після обльоту, що найбільш складна ситуація в гірських районах. Особливо постраждали дороги і мости.

 

Доставку речей першої потреби повітряним транспортом ускладнюють погодні умови. "Видимість дуже обмежена, тому поки що дуже обережно наші пілоти гелікоптерами доставляють вантажі туди, куди зараз це дозволяють погодні умови", — заявив Шмигаль.

 

"Проінспектували також рівнинну частину. Зрозуміло, що ситуація критична. Фактично, затоплення перевершує масштаб 2008 року. Затоплена районна лікарня в місті Галич, проводиться евакуація хворих. Є певні ускладнення через те, що там є захворілі на коронавірус", — додав прем’єр-міністр.

 

"Ми бачили зараз, що частина доріг затоплена і люди відрізані від цивілізації. Вода, хліб, продукти харчування, медикаменти — це основні речі, які ми сьогодні вже відправили вертольотом у Верховинський район", — додав він.

 

Шмигаль сказав, що пріоритет — "це евакуація до лікарень громадян, що опинилися на затоплених територіях".

 

24.06.2020

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