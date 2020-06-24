На Прикарпатті пішли з водою 90 мостів і понад 100 км доріг.


В Івано-Франківській області підтоплено понад 4 з половиною тисячі житлових будинків, затоплено підвали, присадибні ділянки, криниці, тисячі гектарів сільгоспугідь. Зруйновано близько 110 кілометрів автошляхів, понад кілометр берегових укріплень, 90 мостів. Такі дані станом на сьому ранку сьогодні, 24 червня, наводить ДСНС України. На Прикарпаття вилетіли прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник МВС Арсен Аваков, голова ДСНС Микола Чечоткін і командувач Національної гвардії Микола Балан.

 

Верховинський район. Фото:facebook.com/MNSIFR

 

За даними ДСНС, підтоплено житлові будинки на території 15 адміністративних районів Івано-Франківщини: Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський, Снятинський, Тисменецький, Тлумацький райони, Івано-Франківська та Яремчанська міські ради, у 165 населених пунктах. Окрім того, затоплено понад три тисячі підвалів, 3145 криниць і понад вісім з половиною тисяч присадибних ділянок; зруйновано близько 110 км автодоріг, 1850 м берегоукріплень і 90 мостів; зупинено роботу 3 водозаборів; пошкоджено 130 мостів, понад 3 тисячі гектарів сільгоспугідь і близько 427 км автодоріг.

 

Верховинський район. Фото:facebook.com/MNSIFR

 

Порушено транспортне сполучення з 21 населеним пунктом Верховинського району. На території Яремчанської міської ради організували об’їзні шляхи, частково обмежено проїзд на аварійних ділянках автодоріг.

 

село Микуличин Яремчанської міськради. Фото з facebook-спільноти "Моє Прикарпаття"

 

Із зони підтоплення в межах населених пунктів рятувальники евакуювали понад 200 людей, врятували 56 осіб, допомогли відбуксирувати 6 автомобілів, у яких перебувало 11 осіб.

 

Івано-Франківськ. Через підтоплення тимчасово закрили садочок №35 "Вишиванка". Фото: facebook.com/ruslan.martsinkiv/

 

Для боротьби з паводками в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській та Закарпатській областях створено оперативний штаб, який очолив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Сьогодні глава уряду спільно з очільниками силових відомств вилетіли в Івано-Франківську область. Там вони мають координувати діяльність органів влади та перевірити, яких заходів вживають для подолання наслідків негоди на території західних областей України.

 

Фото: if.dsns.gov.ua

 

Після оцінки ситуації сьогодні вдень урядовці проведуть селекторну нараду з Президентом України для повідомлення останніх новин, узгодження дій та організації надання гуманітарної допомоги.

 

На Львівщині сьогодні вранці залишалися частково підтопленими 8 населених пунктів у трьох районах: Стрийському, Жидачівськмоу та Старосамбірському.

24.06.2020

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