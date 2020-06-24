940 нових випадків коронавірусної хвороби за добу — знову рекорд.

Пролітаючи над..: палац Бруницьких

Ми не знаємо, коли точно збудований палац у Великому Любені. На цьому місці у XVII столітті був замок, а вже у XVIII – парк і новий маєток. Будівля до цього часу б не збереглась, та маємо дякувати добрим людям