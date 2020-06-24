940 нових випадків коронавірусної хвороби за добу — знову рекорд.

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 940 випадків коронавірусної хвороби — новий рекорд добових захворювань. Попередній максимум був 17 червня — 921 випадок.
Згідно з повідомленням Центру громадського здоров'я, загальне число виявлених діагнозів зросло до 39 014.
Найбільше добових випадків виявили у Львівській (203) і Рівненській (126) областях. Значні темпи поширення ковіду і в Києві (99) та Закарпатській області (78).
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов констатував на ранковому брифінґу: "Це черговий наш антирекорд. Ми спостерігаємо ці антирекорди вже майже два тижні".
Минулої доби зафіксовано смерть 16 людей унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою. Загальне число летальних випадків зросло до 1051.
17 409 людей одужало; 453 — упродовж доби.
24.06.2020