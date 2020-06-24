940 нових випадків коронавірусної хвороби за добу — знову рекорд.

 

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 940 випадків коронавірусної хвороби — новий рекорд добових захворювань. Попередній максимум був 17 червня — 921 випадок.

 

Згідно з повідомленням Центру громадського здоров'я, загальне число виявлених діагнозів зросло до 39 014.

 

 

 

Найбільше добових випадків виявили у Львівській (203) і Рівненській (126) областях. Значні темпи поширення ковіду і в Києві (99) та Закарпатській області (78).

 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов констатував на ранковому брифінґу: "Це черговий наш антирекорд. Ми спостерігаємо ці антирекорди вже майже два тижні".

 

Минулої доби зафіксовано смерть 16 людей унаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою. Загальне число летальних випадків зросло до 1051. 

 

17 409 людей одужало; 453 — упродовж доби.

 

24.06.2020

До теми

Психологія тих, що «запасається» туалетним папером
Певна міра емоційності та сумлінності визначає схильність робити запаси.
23.06.20 | | Наука
Дух часу, геній місця та ровер
Василь МАХНО
Слова, як і мови, народжуються, живуть і зникають. Одне із завдань письменника, якщо взагалі існують завдання, — продовжити своїм письмом життя слів та власної мови, тобто зменшити втрати.
23.06.20 | | Штука
Все це тільки ілюзія
Юстина Добуш
Відомий ізраїльський письменник Агарон Аппельфельд  у «Квітах пітьми» розвиває далі тему любовних взаємин української жінки та єврея на тлі Голокосту. 
22.06.20 | | Штука
Загрозливий оптимізм стосовно пандемії
Даріуш Долінський
Дослідження показують: внаслідок інформаційного бомбардування епідемія стала цілком звичною повсякденністю
22.06.20 | | Дискурси
«Гормон любові» може також посилювати агресію
Дослідження на мишах демонструють: окситоцин може провокувати різну поведінку, залежно від обставин.
21.06.20 | | Наука
«Моя задихана коридо...»
Петро МІДЯНКА
Кришталь голосу Тараса Чубая бився о кришталі в львівських креденсах і чернівецьких сервантах. Голос, чистий, як гірський потік, що збагачує киснем Черемош і Тису. Ювілейне.
21.06.20 | | Галичина
Тільки справжня лайка полегшує біль
Штучні замінники лайливих слів не здійснюють позитивного ефекту на самопочуття.
20.06.20 | | Наука
Пролітаючи над..: палац Бруницьких
Ми не знаємо, коли точно збудований палац у Великому Любені. На цьому місці у XVII столітті був замок, а вже у XVIII – парк і новий маєток. Будівля до цього часу б не збереглась, та маємо дякувати добрим людям
20.06.20 | | Галичина

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.