Лідери "Слуги народу" називають депутаток "робочими бабами" і "корабельними соснами".

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко та голова фракції президентської партії у Верховній Раді Давид Арахамія під час візиту до Миколаєва використали грубощі у стосунку до депутатки "СН" Ірини Аллахвердієвої.

Відео депутатських просторікувань опублікувала газета “НікВєсті”. Розмова записалася на мікрофони журналістів, котрі стояли поруч. Наразі миколаївське видання стерло запис зі своєї сторінки.

Не підозрюючи запису, Корнієнко сказав: "Аллахвердіеєа – взагалі красуня. Така піддута, звичайно, трошки. Трішечки тюнінг, тон too much. Загалом вона баба робоча, взагалі. Як корабельна сосна. Вона тут від...ть триста зустрічей за чотири місяці і виграє... Ну ти до президента її заведеш, ти побачиш. Він підстрибне, викурить всі айкоси. Скаже: “Баба так. Баба так”, - оцінив голова партії.

Згодом Олександр Корнієнко написав на своїй сторінці у Facebook, що відеоролик є монтажем.

“По-перше, запис був змонтований, а фрази – вирвані з контексту”, – виправдовується Корнієнко.

Водночас, він додав, що в фракції "Слуга народу" добре ставляться до жінок, і всіх депутатів сприймають як рівних. А також визнав, що "СН" практикує неформальну лексику.

"Я розумію, що деякі фривольні слова могли образити людей, особливо жінок. За що я від себе і від імені Давида перепрошую... Відносини між нами, незалежно від гендеру та статі, приблизно однакові. Трохи близькі, іноді – іронічні, але в будь-якому випадку це відносини людей, які є командою та об’єднані однією метою. Так, є специфічна мова, на якому ми спілкуємося між собою, але це наше внутрішньопартійна справа “, – сказав голова “Слуги народу”.

Сама Ірина Аллахвердієва повірила у версію лідерів партії.

“Мені вже подзвонили Давид Арахамія і Саша Корнієнко і поклялися, що не говорили нічого з опублікованого. Очевидно, мова йшла про потенційних кандидатів в мери і в списки партії на місцевих виборах. Але в передвиборній боротьбі дехто не гребує навіть такими низькими прийомами”, – прокоментувала вона, додавши. що готова провестим “триста зустрічей за чотири місяці”.