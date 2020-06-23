Влада Чернівців попередила мешканців про початок великої повені.

 

Міська влада Чернівців попередила мешканців про початок великого паводку і визначила місця для евакуації жителів, які можуть постраждати внаслідок великої води, котру очікують у місті вже сьогодні.

 

Про це повідомив міський голова Чернівців Олексій Каспрук, інформує УНІАН.

 

 

З його слів, внаслідок сильних злив у річці Прут сьогодні очікується підняття рівня води до критичного рівня.

 

Як сказав Каспрук, це може спричинити затоплення частини міста – торговельних рядів Калинівського ринку і ринку "Добробут", а також районів Садгора, Калічанка і Стара Жучка.

 

Посадовець зауважив, що сьогодні "місто і нашу громаду очікує дуже серйозне випробування".

 

"Згідно з попередженням метеорологів, очікується підняття рівня води в Пруті до 6–6,5 метра. Це фактично дорівнює повені 2010 року", – повідомив міський голова.

 

Наразі працівники аварійних та комунальних служб здійснюють обхід усіх територій, які можуть постраждати внаслідок повені.

 

"Коротко нагадаю правила: треба зібрати всі необхідні речі, документи, цінності; коли буде прибувати вода – відключити газ і світло для того, щоб не було біди, знеструмити будинок і перебратись у безпечне місце. Ми разом з поліцією будемо забезпечувати патрулювання цих територій... Якщо Прут наробить біди або в Дністрі будуть проблеми з питною водою, я просив би чернівчан зробити запас питної води", – сказав Каспрук.

 

Водночас він додав, що працівники комунальної сфери, а також співробітники ДСНС будуть готові надати допомогу містянам. Для них, за словами Каспрука, вже підготували місця для евакуації.

 

"Заночувати можна буде в готелі і у 31-й школі при необхідності. Також зарезервовано і може бути відкрито для цих цілей спорткомплекс «Олімпія»", – повідомив міський голова Чернівців.

 

Згідно з прогнозом "Укргідрометцентру", до кінця доби 23 червня у Чернівецькій та Івано-Франківській областях очікуються надзвичайно сильні дощі. Оголошено ІІІ рівень небезпечності – червоний.

 

Напередодні біля села Банилів Вижницького району річка Черемош прорвала дамбу. 

 

"Очікується затоплення населених пунктів Банилів та Слобода Банилів", – попередило Басейнове управління водних ресурсів річок Прут та Сірет.

 

Як зазначили у відділі комунікації поліції Чернівецької області, правоохоронці перенаправляють автотранспорт від небезпечних ділянок дороги та інформують населення про можливе проведення евакуації.

 

"Поліцейські та рятувальники заходять до кожного будинку та перевіряють, чи не залишилися там у небезпеці люди або домашні тварини, допомагають місцевій владі доставляти продукти першої необхідності", – заявив міністр Арсен Аваков.

 

23.06.2020

До теми

Психологія тих, що «запасається» туалетним папером
Певна міра емоційності та добросовісності визначає схильність робити запаси.
23.06.20 | | Наука
Все це тільки ілюзія
Юстина Добуш
Відомий ізраїльський письменник Агарон Аппельфельд  у «Квітах пітьми» розвиває далі тему любовних взаємин української жінки та єврея на тлі Голокосту. 
22.06.20 | | Штука
Загрозливий оптимізм стосовно пандемії
Даріуш Долінський
Дослідження показують: внаслідок інформаційного бомбардування епідемія стала цілком звичною повсякденністю
22.06.20 | | Дискурси
«Гормон любові» може також посилювати агресію
Дослідження на мишах демонструють: окситоцин може провокувати різну поведінку, залежно від обставин.
21.06.20 | | Наука
«Моя задихана коридо...»
Петро МІДЯНКА
Кришталь голосу Тараса Чубая бився о кришталі в львівських креденсах і чернівецьких сервантах. Голос, чистий, як гірський потік, що збагачує киснем Черемош і Тису. Ювілейне.
21.06.20 | | Галичина
Тільки справжня лайка полегшує біль
Штучні замінники лайливих слів не здійснюють позитивного ефекту на самопочуття.
20.06.20 | | Наука
Пролітаючи над..: палац Бруницьких
Ми не знаємо, коли точно збудований палац у Великому Любені. На цьому місці у XVII столітті був замок, а вже у XVIII – парк і новий маєток. Будівля до цього часу б не збереглась, та маємо дякувати добрим людям
20.06.20 | | Галичина
Вибори в Білорусі: вже не безконкурентні
Максим МУЛЯР
Експерти стверджують, що вперше не гарантовано Лукашенкові залишитися на своїй посаді. Але чи не прийде йому на зміну ще лояльніша до Кремля людина?
19.06.20 | | У світі

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.