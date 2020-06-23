Влада Чернівців попередила мешканців про початок великої повені.

Міська влада Чернівців попередила мешканців про початок великого паводку і визначила місця для евакуації жителів, які можуть постраждати внаслідок великої води, котру очікують у місті вже сьогодні.

Про це повідомив міський голова Чернівців Олексій Каспрук, інформує УНІАН.

З його слів, внаслідок сильних злив у річці Прут сьогодні очікується підняття рівня води до критичного рівня.

Як сказав Каспрук, це може спричинити затоплення частини міста – торговельних рядів Калинівського ринку і ринку "Добробут", а також районів Садгора, Калічанка і Стара Жучка.

Посадовець зауважив, що сьогодні "місто і нашу громаду очікує дуже серйозне випробування".

"Згідно з попередженням метеорологів, очікується підняття рівня води в Пруті до 6–6,5 метра. Це фактично дорівнює повені 2010 року", – повідомив міський голова.

Наразі працівники аварійних та комунальних служб здійснюють обхід усіх територій, які можуть постраждати внаслідок повені.

"Коротко нагадаю правила: треба зібрати всі необхідні речі, документи, цінності; коли буде прибувати вода – відключити газ і світло для того, щоб не було біди, знеструмити будинок і перебратись у безпечне місце. Ми разом з поліцією будемо забезпечувати патрулювання цих територій... Якщо Прут наробить біди або в Дністрі будуть проблеми з питною водою, я просив би чернівчан зробити запас питної води", – сказав Каспрук.

Водночас він додав, що працівники комунальної сфери, а також співробітники ДСНС будуть готові надати допомогу містянам. Для них, за словами Каспрука, вже підготували місця для евакуації.

"Заночувати можна буде в готелі і у 31-й школі при необхідності. Також зарезервовано і може бути відкрито для цих цілей спорткомплекс «Олімпія»", – повідомив міський голова Чернівців.

Згідно з прогнозом "Укргідрометцентру", до кінця доби 23 червня у Чернівецькій та Івано-Франківській областях очікуються надзвичайно сильні дощі. Оголошено ІІІ рівень небезпечності – червоний.

Напередодні біля села Банилів Вижницького району річка Черемош прорвала дамбу.

"Очікується затоплення населених пунктів Банилів та Слобода Банилів", – попередило Басейнове управління водних ресурсів річок Прут та Сірет.

Як зазначили у відділі комунікації поліції Чернівецької області, правоохоронці перенаправляють автотранспорт від небезпечних ділянок дороги та інформують населення про можливе проведення евакуації.

"Поліцейські та рятувальники заходять до кожного будинку та перевіряють, чи не залишилися там у небезпеці люди або домашні тварини, допомагають місцевій владі доставляти продукти першої необхідності", – заявив міністр Арсен Аваков.