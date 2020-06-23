Кабмін відсторонив заступника міністра МЗС, який фігурує у справі проти Порошенка.

Кабінет міністрів України відсторонив Єгора Божка від посади заступника міністра закордонних справ.

Про це йдеться у розпорядженні уряду.

Божок є фігурантом в одній з кримінальних справ, підозрюваним у якій є п'ятий президент Петро Порошенко.

"Підтримати заяву заступника міністра закордонних справ України Божка Єгора Валерійовича про відсторонення його від виконання повноважень за посадою заступника міністра закордонних справ України", – йдеться у тексті розпорядження.

Нагадаємо, Порошенко підозрюється в наданні завідомо незаконного наказу, який спонукав тодішнього голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до перевищення службових повноважень. Справа стосується призначення Сергія Семочка на посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.