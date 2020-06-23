Кабмін відсторонив заступника міністра МЗС, який фігурує у справі проти Порошенка.

Кабінет міністрів України відсторонив Єгора Божка від посади заступника міністра закордонних справ.
Про це йдеться у розпорядженні уряду.
Божок є фігурантом в одній з кримінальних справ, підозрюваним у якій є п'ятий президент Петро Порошенко.
"Підтримати заяву заступника міністра закордонних справ України Божка Єгора Валерійовича про відсторонення його від виконання повноважень за посадою заступника міністра закордонних справ України", – йдеться у тексті розпорядження.
Нагадаємо, Порошенко підозрюється в наданні завідомо незаконного наказу, який спонукав тодішнього голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до перевищення службових повноважень. Справа стосується призначення Сергія Семочка на посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.
23.06.2020