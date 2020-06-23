Помер Черкаський митрополит Софроній, лідер "українського крила" УПЦ МП.

22 червня ввечері на 81-му році життя помер митрополит Черкаський та Канівський УПЦ Московського патріархату.

Пресслужба єпархії не уточнила причину смерті, вказавши, що владика відійшов після тривалої хвороби.

Митрополит Софроній багато років вважався лідером "проукраїнської групи" єпископів УПЦ МП й виступав за автокефалію українського православ'я, зазначає BBC.

Перед отриманням Томосу він підтримував створення автокефальної української церкви й прогнозував швидкий розвиток ПЦУ.

Cам митрополит Софроній, попри очікування організаторів, не приїхав на об'єднавчий собор 15 грудня 2018 року й до новоствореної автокефальної церкви так і не долучився. Втім, після отримання Томосу Софроній у Черкасах зустрічався з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм та Президентом Петром Порошенком.

Формальна причина неприїзду на собор – стан здоров'я.

Владика Софроній запам'ятався своїми будівничими проєктами у Черкасах. Справою життя називав будівництво найбільшої дзвіниці в Україні у формі голуба. Завершити її так і не вдалось.

Митрополит шанував Івана Мазепу, хоча офіційна позиція в РПЦ щодо нього зовсім інша.

Софроній перекладав молитви українською мовою й був прихильником використання української мови під час служб.

Був відомий завдяки запальному норову. Кілька місяців тому потрапив у скандал, коли проклинав журналістів, які запитували в нього щодо дій УПЦ МП в Черкасах для боротьби з пандемією коронавірусу.