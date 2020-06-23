На Львівщині — 240 випадків COVID-19 за добу.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 833 випадки коронавірусної хвороби. Вчетверте за час пандемії кількість добових захворювань перетнула вісім сотень. Всі попередні рекорди встановлено минулого тижня.
Згідно з інформацією Ради національної безпеки та оборони, загальне число випадків COVID-19 зросло до 38 074.
Найвищі темпи поширення SARS-CoV-2 демонструє Львівщина — 240 нових випадків за добу. Значний приріст виявлено у Закарпатській (103), Рівненській (75), Чернівецькій (62) області і в Києві (61).
Минулої доби внаслідок ускладнень. спричинених коронавірусною хворобою, померло 23 людей. Загальне число летальних випадків зросло до 1035.
За час пандемії одужало 16 956 осіб, 314 — упродовж доби.
23.06.2020