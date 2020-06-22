У Києві внаслідок вибуху газу обвалилися поверхи, троє людей загинуло.

 

У неділю в районі Позняки в Києві внаслідок вибуху газу обвалилося кілька квартир багатоповерхового будинку. Станом на ранок понеділка виявлено троє загиблих.

 

Про це йдеться у повідомленні ДСНС. 

 

 

Згідно з офіційною інформацією станом на 07:00, п'ятьох осіб травмовано. Трьох людей врятували. Евакуйовано – 23.

 

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що наразі немає жодної інформації про двох мешканців будинку. "Вірогідно, під завалами можуть перебувати двоє чоловіків 1967 і 1976 років народження", – написав він у Facebook. 

 

Фахівці здійснили укріплення будівельних конструкцій і продовжують аварійно-рятувальні роботи. 

 

До спецоперації залучили 460 осіб, зокрема кінологів, і 70 одиниць техніки.

 

ДСНС зазначає, що причиною трагедії став "вибух, попередньо, газоповітряної суміші без подальшого горіння".

 

 

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив: міські служби виселили з аварійного будинку 45 мешканців. Наразі людям запропонували оселитися в одному зі столичних інтернатів, також "Укрзалізниця" надала номери для постраждалих в своїх готелях.

 

"Аби не трапилося повторних обвалів, вже завершили монтаж укріплюючих балок на першому та другому поверхах будинку. Також фахівці обстежують сусідні будинки. Нам треба точно знати, в якому вони стані, аби не наражати на небезпеку людей. Щодо будинку, де стався вибух, – фахівці кажуть, що, скоріш за все, його доведеться демонтувати. І головне – нам потрібно встановити причину вибуху", – заявив очільник столиці.

 

22.06.2020

До теми

«Гормон любові» може також посилювати агресію
Дослідження на мишах демонструють: окситоцин може провокувати різну поведінку, залежно від обставин.
21.06.20 | | Наука
«Моя задихана коридо...»
Петро МІДЯНКА
Кришталь голосу Тараса Чубая бився о кришталі в львівських креденсах і чернівецьких сервантах. Голос, чистий, як гірський потік, що збагачує киснем Черемош і Тису. Ювілейне.
21.06.20 | | Галичина
Тільки справжня лайка полегшує біль
Штучні замінники лайливих слів не здійснюють позитивного ефекту на самопочуття.
20.06.20 | | Наука
Вибори в Білорусі: вже не безконкурентні
Максим МУЛЯР
Експерти стверджують, що вперше не гарантовано Лукашенкові залишитися на своїй посаді. Але чи не прийде йому на зміну ще лояльніша до Кремля людина?
19.06.20 | | У світі
Потенційний прорив у дослідженні темної матерії
Експеримент XENON в Італії, можливо, підхопив сигнал аксіонів – елементарних частинок, які є одними з гіпотетичних кандидатів на роль часток темної матерії.  
19.06.20 | | Наука
Літературні замітки
Микола Міхновський
Новодоведене авторство Міхновського дозволяє глянути свіжим оком на ці "причинки до історії відносин літературних на Українї".
18.06.20 | | Минуле
Віражі політеїзму
Тарас Прохасько
А правда полягає в тому, що українським росіянам не дають спокійно жити українські українці. Як завжди у колоніях – колонізовані врешті стерплять, а колонізаторів не попускає.
18.06.20 | | Дискурси
Не лідери, а опортуністи
Євген Бистрицький
Вони думали, що будуть спілкуватися з нами всіма, але вирішили не покладатися на середній клас, на активне громадянське суспільство. «Слуга народу» – це опортунізм. І це є слабкість цієї влади.
17.06.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.