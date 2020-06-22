У Києві внаслідок вибуху газу обвалилися поверхи, троє людей загинуло.

У неділю в районі Позняки в Києві внаслідок вибуху газу обвалилося кілька квартир багатоповерхового будинку. Станом на ранок понеділка виявлено троє загиблих.

Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

Згідно з офіційною інформацією станом на 07:00, п'ятьох осіб травмовано. Трьох людей врятували. Евакуйовано – 23.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що наразі немає жодної інформації про двох мешканців будинку. "Вірогідно, під завалами можуть перебувати двоє чоловіків 1967 і 1976 років народження", – написав він у Facebook.

Фахівці здійснили укріплення будівельних конструкцій і продовжують аварійно-рятувальні роботи.

До спецоперації залучили 460 осіб, зокрема кінологів, і 70 одиниць техніки.

ДСНС зазначає, що причиною трагедії став "вибух, попередньо, газоповітряної суміші без подальшого горіння".

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив: міські служби виселили з аварійного будинку 45 мешканців. Наразі людям запропонували оселитися в одному зі столичних інтернатів, також "Укрзалізниця" надала номери для постраждалих в своїх готелях.

"Аби не трапилося повторних обвалів, вже завершили монтаж укріплюючих балок на першому та другому поверхах будинку. Також фахівці обстежують сусідні будинки. Нам треба точно знати, в якому вони стані, аби не наражати на небезпеку людей. Щодо будинку, де стався вибух, – фахівці кажуть, що, скоріш за все, його доведеться демонтувати. І головне – нам потрібно встановити причину вибуху", – заявив очільник столиці.