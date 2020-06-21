Кількість смертей від коронавірусу в Україні перевищила тисячу.

 

Упродовж минулої доби в Україні зафіксовано вісім смертей внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою. Загальне число летальних випадків перетнуло тисячу – загалом померло 1002 людини.

 

Про це йдеться в оперативних даних, опублікованих Радою національної безпеки та оборони.

 

 

Найбільше летальних випадків зафіксовано у Чернівецькій (171), Львівській (114), Івано-Франківській областях і в Києві (98).

 

Упродовж минулої доби виявлено 735 нових випадків коронавірусної хвороби. Загалом, за чам пандемії занедужало 36560 осіб.

 

Найбільше добових випадків зареєстрували у Львівській (101), Рівненскій (96) і Закарпатській (80) областях.   

 

 

21.06.2020

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