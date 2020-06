Українка. Християнка

Оксана Забужко і Блаженніший Святослав утворили найнезвичніший дует українського літературознавства. На тижні відома українська письменниця і глава Української греко-католицької Церкви презентували книгу «Апокриф». Видання присвячене роздумам про християнські мотиви у творчості Лесі Українки.

Допитливу Оксану Стефанівну саму то зацікавило: чи колись в історії вже бувало, що спеціаліст із літератури відважувався аналізувати творчість видатного автора в співавторстві з представником кліру. Забужко прояснила: таку кооперацію використовували для прочитання Данте. Але отак щоби в співавтори пішов глава Церкви – це таки вперше.

Кир Святослав був заскочений готовністю пані Оксани зануритися в християнський символізм. Забужко відповідає жартома: їй хотілося навернути главу Церкви до фемінізму. А вже серйозно додає: владика потрафив зрозуміти в Лесі Українці те, чого не вдалося літературознавцям.

«Апокрифи» вже в друкарні. Книга має надійти до крамниць приблизно за два тижні.

«Блаженніший має чудовий смак»

«Ця книга – визначна подія. І це абсолютно унікальна ситуація, – не скупиться на компліменти Оксана Забужко, розпочинаючи презентацію. – Ми з Блаженнішим говорили про це в ході наших розмов: чи були прецеденти, коли не просто духовна особа, і навіть не просто представник вищого кліру, а предстоятель Церкви обговорює з особою світською герменевтику художнього тексту. Обговорює творчість класичного автора з точки зору теологічно-богословської, з точки зору євангельських смислів і, зрештою, христологічних тем. Я потім таки перевірила: [обговорювали] не такого рангу, не такого рівня в церковній ієрархії», – повідомила Забужко.

Оксана Стефанівна, авторка книги «Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій», зізнається: їй стосунки Лесі Українки з християнством завжди видавалися недостатньо дослідженими. Для осмислення християнських мотивів був потрібен глибокий фаховий погляд.

«Леся Українка як релігійний мислитель починається з «Одержимої». І всі останні 12 років її творчості – це, сказати б, пошук своєї Церкви. Її пошуки драматичні, напружені. Стосунки з християнством часами конфліктні. Але те, що в неї пів десятка масштабних драм на теми ранніх християнських і євангельських сюжетів, – це якось лишається поза кадром сучасного літературознавства», – констатує Забужко.

Отже, спершу була ідея. А згодом вдалося зустріти й достойного співрозмовника.

«В мене завжди була така потреба і розуміння: от би поговорити про це з фаховим богословом, теологом. І от при особистому знайомстві з Блаженнішим Святославом з’ясувалося, що, крім блискучої освіти, він читав інші книжки, ніж ті, що я. Стало зрозуміло, що нам буде про що говорити. Крім всього іншого, в нього блискучий літературний смак, блискуче художнє відчуття. Відчуття митця», – похвалила Оксана Забужко.

«Я хотів її інтронізувати»

Минулого року перед Шевченковими днями Забужко вперше розповіла про підготовку нової книжки. Вона зізналася, що творчий план визрів після перегляду моновистави львівського «Театру в кошику» за мотивами п'єси Лесі Українки «На полі крові» і диспуту з філософом Євгеном Бистрицьким на тему апокрифічного спадку письменниці.

«Я знайшла людину достатньо компетентну, щоби відповісти мені на питання, що постали в тій дискусії. Цією людиною – можу зробити тут першу попередню рекламу – став Блаженніший Святослав, голова Греко-Католицької Церкви», – проговорилася Забужко у березні минулого року.

Кир Святослав натякнув на спільну працю навіть трохи раніше, ніж Оксана Стефанівна. Щоправда, з його слів геть не випливало, що заповідається саме книга. «Тепер намагаюся читати Лесю Українку. Ми ведемо діалоги з пані Оксаною Забужко: наскільки можна по-християнські відчитати певні її біблійні образи. Це є знак запитання», – розповідав глава Церкви у січні в інтерв’ю «Радіо Марія».

Блаженніший каже, що прийняв запрошення до книги, бо відчув, що мусить відкрити читачам Українку-християнку.

«Знаєте, я пригадав собі одну історію. Історію стосунків Андрея Шептицького, нашого святого митрополита, з Іваном Франком. Бо ми знаємо, що Іван Франко теж мав непрості стосунки з інституційною Церквою, – розповідає кир Святослав під час презентації «Апокрифів». – Десь у 60-х роках в діаспорі з’явилася така історія, що коли святкували ювілей творчості Івана Франка, митрополит Андрей Шептицький особисто вивів його на сцену оперного театру Львова і посадив на почесному місці. Чи був той жест, чи ні, до сьогодні дискутують. Але я, коли отримав запрошення, то хотів зробити щось подібне з Лесею Українкою в сучасних обставинах, в нашій сучасній культурі: вивести знову її на сцену уваги сучасної культури й інтронізувати на почесному місці».

Робота над книгою тривала приблизно півтора року.

Спочатку Оксана Забужко передбачала, що вистачить однієї розмови з владикою. Але довелося провести чотири розмови. І навіть їх видалося недостатньо: постійно хотілося зануритися ще і ще.

Робота охопила період торішніх президентських виборів. Забужко зізнається: «Апокрифи» допомогли перебути той період.

«Остання розмова відбулася тривожної весни 2019 року. В черговий раз переймаємося: які виклики чекають на країну і що буде? А після того я сідаю за редагування тексту, і в процесі ще раз переживаю це. Одним словом, мені ця книжка допомогла втриматись на тій висоті національної самоповаги, з якої нас, українців, постійно намагаються скинути. От весь час, знаєте, намагаються опустити. Щось там відбувається у тому телевізорі – а ти в цей час сидиш, читаєш: «Та ні! В мене ж є доказ! Ось – ми! Ось ми маємо тексти Лесі Українки, ось наші роздуми з Блаженнішим над цими текстами». І це є та задана українська стеля, під якою вже можна дихати», – розповідає Забужко.

Євангеліє – від Матвія. «Стрьомно» – від Забужко

В Україні досі погано знають справжню Лесю Українку, зазначає Блаженніший Святослав. Він нагадує про давній стереотип: начебто Леся Українка була атеїсткою.

Владика вбачав своїм завданням висвітлити християнський світогляд Лесі Українки. В один момент під час презентації він обмовляється і каже: «Леся Християнка».

«Ми знаємо, що було дуже багато спекуляцій на тему християнства Лесі Українки. Одні її звинувачували в атеїзмі, інші – в єретичності. Я би хотів, щоб ми вийшли з цієї парадигми. Щоб ми відчитали через образну драматургію Лесі Українки її послання сучасному українству», – пояснює кир Святослав.

«Вона жила і писала в контексті все-таки християнського світогляду. Використовуючи образи раннього християнства, вона несла нам свого духа. Вона при помочі тої образної мови – християнської, ранньохристиянської – формулює свій месседж, своє послання. І ось я намагався не зробити нічого іншого, як допомогти сучасному читачеві, який, можливо, не володіє тими християнськими смислами, зрозуміти краще, що хоче нам сказати Леся Українка», – розповідає співавтор.

Підбиваючи результат спільної роботи, Оксана Забужко жартує: в книжці на одній сторінці можна зустріти цитату з Євангелія від Матвія, виголошену Святославом Шевчуком, і її, Забужчине, «стрьомно».

«Я, звичайно, весь час потерпала, що я, може, десь зайду на якусь територію, де я ляпну щось блюзнірне, сама того не усвідомлюючи. Насправді тут заслуга Блаженнішого, його готовності сприймати не тільки арготизми, жаргонізми, а й цілком світський спосіб бачення», – ділиться Забужко.

«І от мої питання… ну, різного штибу. Не хочу сказати, що мені вдалося навернути Блаженнішого до фемінізму. Він дуже енергійно опирався, – сміється Оксана Стефанівна. І разом з нею гучно сміється кир Святослав. – По тонкій кладці ми проходили в цьому діалозі. Зрештою, сама Леся Українка визнавала з усіх, так би мовити, богів, лише Духа. В листі до Ольги Кобилянської вона писала: «Вірю ж я тільки в одного духа, того, що про нього співав Гайне в своїй Bergidylle і що йому служили всі найсвітліші душі людські», – тлумачить співавторка.

ПЕРЕКЛАДИ

Відповідаючи на питання про перспективу майбутніх перекладів, Оксана Забужко передбачає: книгою точно зацікавляться в Польщі. Порушена тема точно пролягає через один із найгостріших тамтешніх світоглядних конфліктів.

«Для польського костьолу ця тема є дуже актуальною. Як сказала Оля Токарчук, костьол не знає, що робити з жінками, і як дати їм голос, як їх проартикулювати. Всі ці речі виходять в політичну площину і виглядають по-фундаменталістськи негарно в контекстах XXI століття, – зазначає Забужко. – Ми говорили про все це з отцем Томашем Достатнім. Я спитала в нього: «Чи є хтось у вашому клірі досить просунутий, щоби зробити, от, розмову?» Я сказала, що планую таку розмову про творчість Лесі Українки і її проблеми з християнством, в тому числі з жіночої точки зору. І розмову не з ким-небудь, а з предстоятелем і главою Церкви. В нього очі спалахнули! Він сказав: «Niech to pani zrobi! My to przetłumaczymy!».