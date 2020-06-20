Кількість захворювань на COVID-19 зросла на 841 за добу.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 841 випадок коронавірусної хвороби. Це другий за величиною показник захворювань за весь час пандемії. Рекорд зафіксовано попереднього дня – 921 випадок.

Згідно з повідомленням Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, загалом в Україні підтверджено вже 35 825 випадків коронавірусної хвороби.

Найбільше добових випадків виявили у Львівській (139) і Закарпатській (109) областях. Значно збільшилось число захворювань у Рівненській (83), Волинській (70), Чернівецькій (57) областях і в Києві (76).

Число померлих майже досягнуло тисячі – згідно з актуальною інформацією, маємо 994 летальних випадки (9 за добу).

Одужало 16 406 пацієнтів (373 за добу).