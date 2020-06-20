Пролітаючи над..: палац Бруницьких

Z продовжує публікацію циклу відеооглядів визначних пам'яток Галичини, знятих з висоти. Здебільшого це замки, палаци, фортифікаційні та сакральні споруди, які руйнуються просто на очах, і наше покоління може виявитися останнім, яке ще має шанс побачити їх на власні очі. А тим часом руїни ці навіть у такому стані вражають своєю красою, величчю, вишуканістю архітектурних деталей. Особливо, коли дивишся на них згори, мов птах...

Коли точно збудований палац у Великому Любені, не відомо. Раніше на цьому місці був замок XVII століття, а вже у XVIII – тут парк і новий маєток.

Палац мав декілька господарів, а називати його заведено по імені останнього – барона Адольфа Бруницького, якому маєток належав до самого 1939 року.

Різні господарі неодноразово перебудовували маєток. Остання велика перебудова відбулася 1910 року, тоді палац набув необарокових форм. Тильна частина палацу збереглася майже без перебудов.

Парк навколо палацу був облаштований за французькими зразками.

Серед декоративних елементів — герби Бруницьких і Шимановських під баронською короною. З роду Шимановських походила мати Адольфа Бруницького Гелена.

На початку 2000-х років будівля перебувала у вкрай занедбаному стані. Майже все внутрішнє оздоблення втрачено.

2007 року палац відреставрували завдяки фінансовій підтримці громадянина Швейцарії отця Роберта Готса. Готс -- почесний громадянин Львова, організатор і керівник доброчинної організації «Допомога для Західної України», яка надає фінансову, медичну та соціальну допомогу 50 медичним установам і соціальним закладам Львова та області.

Тепер в палаці Бруницьких один із корпусів Великолюбінської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату.