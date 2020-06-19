Суд не наважився оштрафувати Зеленського за порушення карантину в кав'ярні.

Хмельницький міськрайонний суд вирішив оштрафувати високопосадовців, які разом із Президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до обласного центру пили каву в кав'ярні з порушенням карантинних обмежень.

Суд визнав посадовців винним у порушенні правил карантину. Якщо рішення набуде чинності, кожен із них має сплатити по 17 тисяч гривень, інформує "Радіо Свобода".

Зокрема, до адміністративної відповідальності притягли керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофимова, головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, голову Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитра Габінета, Хмельницького міського голову Олександра Симчишина та приватного підприємця Андрій Мельниченка.

"Суд встановив, що 3 червня 2020 року близько 17:30 особи, які були притягнуті до відповідальності, перебували в громадській споруді, одній із кав’ярень на вулиці Проскурівська в Хмельницькому без без засобів індивідуального захисту, зокрема захисних масок. Таким чином порушили правила щодо карантину людей… чим вчинили адміністративне правопорушення", – йдеться в рішенні суду.

Жоден із порушників на засідання не прийшов.

Підсудні можуть оскаржити постанову до Хмельницького апеляційного суду протягом десяти днів.

Щодо президента Зеленського, то суд не зміг оштрафувати і його, зупинив розгляд справи і звернувся до Верховного суду. Виша інстанція має звернутися до Конституційного Суду за роз’яcненням щодо недоторканності Президента.