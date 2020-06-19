Кількість нових випадків коронавірусної хвороби підійшла до тисячі.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 921 випадок коронавірусної хвороби – новий рекордний показник за час пандемії. Попередній максим зафіксували днем раніше – 829 захворювань.

 

Загальне число випадків COVID-19 зросло до 34 984, йдеться у повідомленні Центру громадського здоров'я у п'ятницю.

 

Автор графіки – Віталій Руденький

 

Найбільше випадків коронавірусної хвороби виявили у Львівській (142) і Рівненській (121) областях. Значна кількість нових захворювань – у Закарпатській (78), Чернівецькій (76), Волинській (63) і Тернопільській (63) областях, а також у Києві (92).

 

Внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померло 985 людей. Упродовж минулої доби – 19 летальних випадків.

 

За минулу добу зафіксовано 586 одужань. Загалом одужало 16 033 особи.

 

19.06.2020

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