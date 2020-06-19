Степанов назвав "анархією" ставлення українців до карантину.

 

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав "анархією" поведінку українців на карантині.

 

Про це Степанов сказав в ефірі телеканалу "1+1", коментуючи спалах коронавірусної хвороби.

 

 

“Головне, щоб припинити це зростання, – це треба задуматися і дотримуватися рекомендацій. Тому що, вибачте, анархія відбувається з точки зору дотримання правил... Треба подивитися на вулиці, що відбувається в наших ресторанах, клубах, барах, що відбувається на пляжах в Одесі. Достатньо важко говорити, що в такий спосіб ми можемо стримувати поширення коронавірусної хвороби”, – сказав Степанов.

 

З його слів, громадянам слід звернути увагу на те, що захворюваність на COVIDD-19 зростає, зростає й кількість госпіталізованих та померлих.

 

Він додав, що існують певні законодавчо встановлені інструменти контролю за дотриманням обмежувальних заходів і в Національної поліції, і в Держпродспоживслужби.

 

Під час брифінґу в п'ятницю Максим Степанов заявив, що він вимагатиме введення жорстких обмежень в деяких регіонах.

 

"Ми вважаємо, що повинні жорсткі обмеження вводитися в окремих регіонах в умовах адаптивного карантину. Коли я говорю про жорсткі обмеження, я насамперед говорю про обмеження роботи тих чи інших закладів. В тому числі, наприклад, нічних клубів. Ті кадри, які ми всі бачимо в соціальних мережах... Зрозуміло, що хвороба буде тільки прогресувати, а кількість хворих зростати при такому ставленні", – сказав міністр.

 

Напередодні головний державний санітарний лікар України Олег Ляшко заявив: ситуація погіршилася акурат після прийняття рішень про послаблення карантину.

 

"Є кілька трендів до зростання, які розпочинаються з послаблення карантину на території України. Інкубаційний період – 14 днів, але найбільша кількість випадків реєструється на 5-7 день. Ми чітко бачимо, що після того, як Україна почала послабляти карантин і перейшла до стратегії стримування, у нас розпочалося зростання кількості випадків", – сказав він, згідно з повідомленням аґенції "Інтерфакс-Україна".

 

Ляшко сказав, що Україні доведеться ввести в жорсткий режим для декількох областей, якщо карантином продовжуватимуть легковажити. "Якщо ми рухатимемося без сезонності, то в деяких областях жорсткий карантин може поновитися вже з 22 червня", – заявив заступник міністра.

 

Водночас, головний санітарний лікар і тепер підтримує рішення про впровадження в Україні "раннього карантину": якби Україна в березні не впровадила обмежень, то до кінця року епідемія розвивалася б за "чорним" сценарієм – 145 тисяч померлих. "Впровадження карантину у нас було виправданим", – переконує він.

 

19.06.2020

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