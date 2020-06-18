Німеччина нарешті зважилася звинуватити Кремль в замовному вбивстві в Берліні.

Німецький уряд погрожує Росії запровадженням нових санкцій.

Федеральна прокуратура Німеччини висунула проти уряду Росії звинувачення в замовленні вбивства колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі (Торніке Кавтарашвілі). «Відомства, які підпорядковуються уряду Російської Федерації, дали завдання ліквідувати Кавтарашвілі обвинуваченому Вадиму К.», – заявив генеральний прокурор ФРН Петер Франк (Peter Frank) в Карлсруе в четвер, 18 червня, слова котрого цитує видання Der Spiegel. Видання The Insider, Bellingcat і Der Spiegel з’ясували, що підозрюваного у виконанні вбивства звуть Вадимом Миколайовичем Красіковим. Його затримали майже відразу ж після вбивства Хангошвілі.

«За замовним убивством стояли ворожі відносини жертви з російською владою, з урядами автономних республік Чечня і Інгушетія, а також з проросійським урядом Грузії» – вказано в повідомленні Генеральної прокуратури, опублікованому на її офіційному сайті.

Колишній польовий командир часів другої чеченської війни Зелімхан Хангошвілі, котрий також захищав Південну Осетію від російського вторгнення у серпні 2008 року, був застрелений 23 серпня 2019 року в берлінському парку Малий Тірґартен. Влада Росії раніше оголосили його в розшук, звинувативши в тероризмі. Хангошвілі виїхав до Німеччини після того, як в 2015 році в Грузії на нього було вчинено черговий замах.

Спочатку справою про вбивство Хангошвілі займалася берлінська прокуратура, але в грудні 2019 року за розслідування взялася Федеральна прокуратура Німеччини. Таке відбувається лише за підозри, що до злочину причетні спецслужби іншої держави.

У зв'язку з новими викриттями у справі Хангошвілі міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) заявив про можливість запровадження проти Росії нових санкцій. «Федеральний уряд чітко залишає за собою право вжити подальших заходів у даній справі», – заявив шеф німецької дипломатії.