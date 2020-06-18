Суд не наважився обрати Порошенкові запобіжний захід.

Печерський суд Києва на своєму засіданні у четвер не відважився обрати запобіжний захід колишньому Президенту України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку. Судове засідання перенесли на 1 липня.

Як передає інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна", рішення про перенесення розгляду клопотання про обрання Порошенку запобіжного заходу прийняв слідчий суддя Сергій Вовк у зв'язку з організаційними питаннями, пов'язаними зі зміною клопотання прокуратури. Відмоство Ірини Венедіктової цофнулося і зняло вимогу арешту.

"Вони змінили клопотання про запобіжний захід, вони вже не хочуть арешту, вони хочуть особистого зобов'язання", – сказав адвокат Порошенка Ігор Головань після засідання.

Правник не згоден і з цим підходом прокуратури. На його думку, силовики прагнуть перешкодити Порошенку виїздити за кордон.

Сам Петро Порошенко назвав пом'якшення запобіжного заходу "підкупом".

"Вони намагалися дати нам хабара. Замінити арешт п'ятого Президента України, сказали, що їм достатньо особистого зобов'язання. Але Порошенко хабарів не брав, не бере й брати не буде. Вони це роблять для того, щоб вилучити паспорт і не дати можливості отримати підтримку світу... Оголосили перерву до липня і втекли", – сказав Порошенко.

Представник прокуратури, виголошуючи клопотання про зміну очікуваного запобіжного заходу, заявив, що ініціативу проявила сама Ірина Венедіктова.

"Генпрокурор просить застосувати до Порошенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання", – сказав він.

Петра Порошенка підозрюють у тому, що він у 2018 році шляхом видання злочинного наказу спонукав військового посадовця – голову Служби зовнішньої розвідки України – до перевищення ним влади та службових повноважень, тобто до умисного вчинення дій, що явно виходять за межі наданих йому прав і повноважень, в умовах особливого періоду (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 КК України).

Коментуючи закиди силовиків, Петро Порошенко сказав: "Це дрібна помста дрібних закомплексованих людей, нікчемна помста людей, які не люблять України", – сказав він.

"Ці обвинувачення написані в Кремлі, а вони їх лише транслюють", – додав Порошенко.