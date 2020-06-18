Кількість добових випадків COVID-19 уперше перетнула вісім сотень.

Упродовж минулої доби в Україні лабораторно підтвердили 829 випадків коронавірусної хвороби – рекордний показник за час пандемії. Попередній максимум зафіксували днем раніше – 758 випадків. Найбільша кількість нововиявлених випадків припадає на Львівщину – 171 діагноз.
Згідно з повідомленням Центру громадського здоров'я МОЗ, загальне число підтверджених випадків зросло до 34 063.
Минулої доби внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померло 23 людини. Загальне число летальних випадків – 966.
За добу 504 пацієнти одужало. Кількість одужань зросла до15 447.
Госпіталізації потребувало 9585 осіб. Апарат штучної вентиляції легенів застосовували для 338 пацієнтів.
Упродовж доби найбільшу кількість нових випадків коронавірусної хвороби виявили у Львівській області – 171 діагноз. Суттєве зростання зафіксували у Закарпатській (74), Рівненській (73), Вінницькій (63), Волинській (56), Харківській (55), Чернівецькій (53) областях і в Києві (58).