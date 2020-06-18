Кількість добових випадків COVID-19 уперше перетнула вісім сотень.

На роздоріжжі, або Деякі думки про сучасне мистецтво в Україні

Юрко БОЙКО

Три роки без Юрка Бойка. Феномен його складався з самоосвіти, інтуїції і жагучого бажання змінювати світ на краще. Розвідка 1996 року...