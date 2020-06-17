НАТО затвердило нові заходи щодо стримування Росії.

Генсек НАТО назвав поведінку Кремля «дестабілізуючою і небезпечною».

НАТО затвердило пакет політичних і військових заходів у відповідь на нарощування Росією свого ракетного арсеналу. Це відбулося під час засідання міністрів оборони країн-членів Північноатлантичного Альянсу в середу, 17 червня. Про це повідомило видання Bild з покликом на слова Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа.

«Сьогодні ми обговорили російський зростаючий арсенал ракет, здатних нести ядерні боєголовки. Протягом багатьох років ми чули безвідповідальну ядерну риторику Росії, спрямовану на залякування держав-членів НАТО. Поведінка Росії дестабілізує, і вона небезпечна», – заявив генсек. Як приклад він навів прийняті на озброєння ракети 9М729, гіперзвукової бойовий блок «Авангард», а також розробку ракети з ядерною енергетичною установкою «Буревестник».

Столтенберґ підкреслив, що НАТО не буде дзеркально відповідати на дії Росії і в чергове заявив, що в Альянсу немає планів розміщувати в Європі нові ракети наземного базування з ядерними боєголовками. «Будуть посилені протиракетна і протиповітряна оборона», – зазначив він. За словами Столтенберґа, низка держав НАТО вже оголосили про «нові значні інвестиції» в системи ПРО Patriot виробництва американської компанії Raytheon і систему SAMP/T європейської компанії Eurosam.

«Країни Альянсу планують закуповувати більше вдосконалених систем звичайного озброєння. Йдеться, наприклад, про винищувачі п'ятого покоління, які вирізняються, зокрема, використанням стелс-технологій. Очевидно, мова йде про американські F-35», – поясний керівник НАТО.