Кабмін назвав Львівщину і Тернопільщину найбільшими невдахами в протидії COVID-19.

Львівська обласна влада отримала останнє місце в символічному рейтинґу від Кабінету Міністрів за підсумками перевірки державних адміністрацій на критерій виконання рішень уряду та доручень прем’єр-міністра щодо запобігання поширенню COVID-19. До трійки невдах також увійшли Запорізька і Тернопільська області.

Про це на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій Анна Коваленко, інформує "Урядовий портал".

Всі області оцінювали за п’ятибальною шкалою по семи показниках. Показники ділили за двома великими напрямами. Зокрема, здійснювали моніторинг виконання рішень уряду щодо дотримання режиму в’їзду-виїзду з областей, забезпечення обсервації. Зважали на ситуацію в лікарнях стосовно виплати зарплат і соціальний захист під час карантину.

Також перевіряли виконання рішень прем’єр-міністра про відповідність рішень місцевих комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рішенням Державної комісії та регіональних комісій ТЕБ та НС, організацію та проведення дезінфекційних заходів в регіонах, забезпечення ПЛР-тестуванням.

Найвищу оцінку отримала Луганська область (31 бал із 35). У п'ятірці лідерів – Хмельницька (27), Харківська (25), Дніпропетровська (25), Київська (25) області.

Найгірше оцінили Львівську область – 13 балів. У Запорізької – 14. Тернопільська, Волинська і Чернігівська отримали по 15 пунктів.