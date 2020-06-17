В Україні – рекорд нових випадків і смертей від COVID-19.

 

Упродовж минулої доби в Україні лабораторно підтвердили 758 нових випадків коронавірусної хвороби. Це рекорд за час пандемії COVID-19 в Україні. Попередній максимум був 11 червня – 753 випадки.

 

У такий спосіб, загальне число виявлених випадків ковіду в Україні досягло 33 234, ідеться в оперативних даних Ради національної безпеки та оборони. Число добових випадків уже сім діб не опускається нижче за шість сотень.

 


Минулої доби виявили рекордну кількість померлих – 31 летальний випадок. Загалом померло 943 людини.

 

Одужало – 14 943 особи, 415 – упродовж доби.

 

Епіцентром найбільшого спалаху є Львівська область – 155 нових випадків за добу. Чимала кількість нових пацієнтів – у Закарпатській (82), Чернівецькій (69), Харківській (57), Волинській (55) областях.

 

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