Олену Зеленську госпіталізували з пневмонією.

 

Дружину Президента України Олену Зеленську госпіталізували до лікарні з двобічною пневмонією середнього ступеня важкості.

 

Про це повідомила пресова служба Офісу Президента у вівторок.

 

Олена Зеленська в масці

 

Нагадаємо, минулого тижня після ПЛР-обстеження пані президентовій діагностували коронавірус.

 

"Наразі діагноз Олени Зеленської: COVID-19. Позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня важкості. ДН 0. Дотації кисню не потребує. Стан стабільний", – переказали в ОП.

 

Дружина Президента перебуває в ізоляції під наглядом лікарів.

 

Свіжі тести Володимира Зеленського та дітей показали негативний результат.

 

16.06.2020

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