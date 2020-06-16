Олену Зеленську госпіталізували з пневмонією.

Дружину Президента України Олену Зеленську госпіталізували до лікарні з двобічною пневмонією середнього ступеня важкості.
Про це повідомила пресова служба Офісу Президента у вівторок.
Нагадаємо, минулого тижня після ПЛР-обстеження пані президентовій діагностували коронавірус.
"Наразі діагноз Олени Зеленської: COVID-19. Позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія середнього ступеня важкості. ДН 0. Дотації кисню не потребує. Стан стабільний", – переказали в ОП.
Дружина Президента перебуває в ізоляції під наглядом лікарів.
Свіжі тести Володимира Зеленського та дітей показали негативний результат.
16.06.2020