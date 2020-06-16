У Львові протестують на коронавірус освітян, залучених до проведення ЗНО.

 

У Львові проведуть ІФА-тестування всіх працівників освіти, залучених до проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

 

 

«Сьогодні мав розмову з Любомирою Мандзій. Пані міністр запевняє, що планів скасовувати зовнішнє оцінювання немає. Вже від завтра ми у Львові починаємо ІФА-тестування всіх працівників освіти, які забезпечуватимуть проведення ЗНО. У всіх місцях проведення оцінювання будуть максимально безпечні умови», – зазначив Садовий.

 

Метод ІФА-тестування визначає наявність в організмі імуноглобулінів двох типів: M і G. Якщо виявляється M, то це свідчить про гострий процес захворювання, якщо G – то людина перехворіла або інфікувалася вірусом і в її організмі виробилися антитіла до цього захворювання. Суть методу – виявлення імунної відповіді в організмі людини на вірус SARS-CоV-2.

 

Цей вид тестування дозволяє ідентифікувати три категорії хворих:

 

• безсимптомних носіїв, у яких відсутня будь-яка симптоматика, але які можуть заражати інших, не підозрюючи цього;

 

• пацієнтів із перебігом захворювання легкого чи помірного ступеня тяжкості, у яких від моменту зараження минуло два тижні; у цьому разі ПЛР-тест може не виявити вірусу;

 

• осіб, які вже перехворіли на COVID-19 та виробили імунітет до коронавірусу.

 

Днями повідомили про тестування ПЛР-тестами всіх працівників, які долучені до організації ДПА у формі ЗНО на Тернопільщині. Відповідне рішення там ухвалили на засіданні обласної комісії з питань ТЕБ і НС. І додали, що за потреби зможуть протестувати й усіх учасників ЗНО.

 

ПЛР-дослідження, на відміну від ІФА-тестів, виявляє вірус, тобто його генетичний матеріал, і залишається єдиним видом дослідження, який дає підстави для встановлення діагнозу «COVID-19».

 

 

Нагадаємо, цього року у звʼязку з пандемією коронавірусу до проведення ЗНО висунуто низку додаткових вимог:

 

У кожному закладі під час проведення тестування чергуватиме медичний працівник.

 

Усі учасники тестування мають дотримуватися санітарних і протиепідеміологічних заходів: постійно використовувати маски так, щоб були покриті ніс і рот, за потреби змінювати їх, проводити дезінфекцію рук.

 

Усі пункти проведення ЗНО мають бути забезпечені необхідними засобами дезінфекції, особистої гігієни, контейнерами для використаних масок і рукавичок та безконтактними термометрами.

 

Прибирання та дезінфекцію поверхонь, місць для сидіння, меблів, дверних та віконних ручок в аудиторіях проводитимуть напередодні та після проведення тестування.

 

Провітрювання приміщень перед і після ЗНО проводитимуть не менш ніж упродовж 30 хв. Під час тестування, за сприятливих погодних умов, рекомендовано відчиняти вікна при зачинених вхідних дверях.

 

Біля входу в пункт проведення тестування зроблять розмітку для дотримання дистанції.

 

Усі учасники тестування на вході пройдуть термометрію. Осіб, у яких виявлять температуру тіла понад 37,2 або ознаки респіраторних захворювань, не допустять до пункту тестування.

 

Батькам і стороннім особам заходити на територію закладу заборонено, крім тих, які супроводжують осіб з інвалідністю.

 

Маршрути учасників визначать заздалегідь, щоб уникнути контакту між групами учасників.

 

Розсаджуватимуть учасників на відстані не менш ніж 1,2 м один від одного.

16.06.2020

До теми

Візуалізація Тернополя у ракурсі 70-х
Це, звісно, не той Тернопіль, який ідентифікуємо із Дмитром і Вірою Стецьками, Петром Гулиним і Надією Кириловою, чи з молодших — Ігорем Зілінком… Утім, це їхнє зовнішнє оточення. 
16.06.20 | | Штука
На роздоріжжі, або Деякі думки про сучасне мистецтво в Україні
Юрко БОЙКО
Три роки без Юрка Бойка. Феномен його складався з самоосвіти, інтуїції і жагучого бажання змінювати світ на краще. Розвідка 1996 року...
15.06.20 | | Минуле
Листи зі Сходу Еліни Свенцицької
Уляна Галич
Градус напруги у цих віршах доволі високий, тут постійно звучить енергія болю, енергія протесту, що супроводжується усвідомленням межової самотності «чужого серед своїх» і всевтрати.
15.06.20 | | Штука
Новини фуратівські…
Дмитро Єльніков
Це село у Буджаку, Новомихайлівка за паспортом. Двадцятеро люду – які там вже новини? Але тут оце назбиралося
14.06.20 | | Дискурси
Як працює мозок програмістів
Мозкова активність під час розуміння програмних кодів виглядає інакше, ніж припускали досі.
13.06.20 | | Наука
Джміль
Василь МАХНО
джміль відлетів у джмелиний дім                     –залишивши мене під деревом          при письмі–                     так як я хотів                    
13.06.20 | | Дискурси
Хлопаки не плачуть над розвіяними вітром
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
​Створюється враження, що актуальні антирасистські виступи у США та Європі вже відірвалися від першопричини – смерті Джорджа Флойда під час затримання поліцією – й зажили власним суверенним життям.
12.06.20 | | У світі
Вони ще купаються
Тарас Прохасько
Чим дальша наївність від того, щоби безпосередньо порозумітися, тим більше ніжності і сентименту вона викликає
11.06.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.