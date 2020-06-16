У Львові протестують на коронавірус освітян, залучених до проведення ЗНО.

У Львові проведуть ІФА-тестування всіх працівників освіти, залучених до проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
«Сьогодні мав розмову з Любомирою Мандзій. Пані міністр запевняє, що планів скасовувати зовнішнє оцінювання немає. Вже від завтра ми у Львові починаємо ІФА-тестування всіх працівників освіти, які забезпечуватимуть проведення ЗНО. У всіх місцях проведення оцінювання будуть максимально безпечні умови», – зазначив Садовий.
Метод ІФА-тестування визначає наявність в організмі імуноглобулінів двох типів: M і G. Якщо виявляється M, то це свідчить про гострий процес захворювання, якщо G – то людина перехворіла або інфікувалася вірусом і в її організмі виробилися антитіла до цього захворювання. Суть методу – виявлення імунної відповіді в організмі людини на вірус SARS-CоV-2.
Цей вид тестування дозволяє ідентифікувати три категорії хворих:
• безсимптомних носіїв, у яких відсутня будь-яка симптоматика, але які можуть заражати інших, не підозрюючи цього;
• пацієнтів із перебігом захворювання легкого чи помірного ступеня тяжкості, у яких від моменту зараження минуло два тижні; у цьому разі ПЛР-тест може не виявити вірусу;
• осіб, які вже перехворіли на COVID-19 та виробили імунітет до коронавірусу.
Днями повідомили про тестування ПЛР-тестами всіх працівників, які долучені до організації ДПА у формі ЗНО на Тернопільщині. Відповідне рішення там ухвалили на засіданні обласної комісії з питань ТЕБ і НС. І додали, що за потреби зможуть протестувати й усіх учасників ЗНО.
ПЛР-дослідження, на відміну від ІФА-тестів, виявляє вірус, тобто його генетичний матеріал, і залишається єдиним видом дослідження, який дає підстави для встановлення діагнозу «COVID-19».
16.06.2020
Нагадаємо, цього року у звʼязку з пандемією коронавірусу до проведення ЗНО висунуто низку додаткових вимог:
У кожному закладі під час проведення тестування чергуватиме медичний працівник.
Усі учасники тестування мають дотримуватися санітарних і протиепідеміологічних заходів: постійно використовувати маски так, щоб були покриті ніс і рот, за потреби змінювати їх, проводити дезінфекцію рук.
Усі пункти проведення ЗНО мають бути забезпечені необхідними засобами дезінфекції, особистої гігієни, контейнерами для використаних масок і рукавичок та безконтактними термометрами.
Прибирання та дезінфекцію поверхонь, місць для сидіння, меблів, дверних та віконних ручок в аудиторіях проводитимуть напередодні та після проведення тестування.
Провітрювання приміщень перед і після ЗНО проводитимуть не менш ніж упродовж 30 хв. Під час тестування, за сприятливих погодних умов, рекомендовано відчиняти вікна при зачинених вхідних дверях.
Біля входу в пункт проведення тестування зроблять розмітку для дотримання дистанції.
Усі учасники тестування на вході пройдуть термометрію. Осіб, у яких виявлять температуру тіла понад 37,2 або ознаки респіраторних захворювань, не допустять до пункту тестування.
Батькам і стороннім особам заходити на територію закладу заборонено, крім тих, які супроводжують осіб з інвалідністю.
Маршрути учасників визначать заздалегідь, щоб уникнути контакту між групами учасників.
Розсаджуватимуть учасників на відстані не менш ніж 1,2 м один від одного.