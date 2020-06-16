У Львові протестують на коронавірус освітян, залучених до проведення ЗНО.

У Львові проведуть ІФА-тестування всіх працівників освіти, залучених до проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Сьогодні мав розмову з Любомирою Мандзій. Пані міністр запевняє, що планів скасовувати зовнішнє оцінювання немає. Вже від завтра ми у Львові починаємо ІФА-тестування всіх працівників освіти, які забезпечуватимуть проведення ЗНО. У всіх місцях проведення оцінювання будуть максимально безпечні умови», – зазначив Садовий.

Метод ІФА-тестування визначає наявність в організмі імуноглобулінів двох типів: M і G. Якщо виявляється M, то це свідчить про гострий процес захворювання, якщо G – то людина перехворіла або інфікувалася вірусом і в її організмі виробилися антитіла до цього захворювання. Суть методу – виявлення імунної відповіді в організмі людини на вірус SARS-CоV-2.

Цей вид тестування дозволяє ідентифікувати три категорії хворих:

• безсимптомних носіїв, у яких відсутня будь-яка симптоматика, але які можуть заражати інших, не підозрюючи цього;

• пацієнтів із перебігом захворювання легкого чи помірного ступеня тяжкості, у яких від моменту зараження минуло два тижні; у цьому разі ПЛР-тест може не виявити вірусу;

• осіб, які вже перехворіли на COVID-19 та виробили імунітет до коронавірусу.

Днями повідомили про тестування ПЛР-тестами всіх працівників, які долучені до організації ДПА у формі ЗНО на Тернопільщині. Відповідне рішення там ухвалили на засіданні обласної комісії з питань ТЕБ і НС. І додали, що за потреби зможуть протестувати й усіх учасників ЗНО.

ПЛР-дослідження, на відміну від ІФА-тестів, виявляє вірус, тобто його генетичний матеріал, і залишається єдиним видом дослідження, який дає підстави для встановлення діагнозу «COVID-19».