Мінздоров'я запевняє, що ЗНО не скасовували.

 

Кабінет Міністрів не скасовував пробне зовнішнє незалежне оцінювання, натомість перевів його в онлайн-режим.

 

Про це заявив на брифінґу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує пресова служба МОЗ.

 

 

У МОЗ запевняють, що учасники пробного тестування матимуть змогу пройти тестування онлайн або забрати у закладі освіти тестовий зошит.

 

"У зв’язку зі значним зростанням захворюваності на COVID-19 і погіршенням епідеміологічної ситуації в деяких регіонах було прийняте рішення щодо скасування проведення пробного ЗНО у закладах освіти. Натомість пробне ЗНО можна буде проходити дистанційно, онлайн", – сказав Степанов.

 

Зі слів міністра, будь-яка дитина через свій особистий кабінет онлайн може отримати завдання і відправити його на перевірку.

 

"Якщо такої можливості немає, то дитина повинна прийти у заклад освіти, там її зустріне інспектор ЗНО, видасть зошит із формою і всіма завданнями, дитина проходить це завдання вдома і надсилає на перевірку", – пояснив міністр.

 

У неділю Міністерство освіти та науки поширило повідомлення: Міносвіти і Мінфін готують порядок повернення коштів учасникам пробного ЗНО через зміну формату тестування.

 

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою для учасників. Вартість одного тестування складає від 138 до 150 гривень.

 

Напередодні Президент України Володимир Зеленський заявив, що скасування пробного ЗНО в жодному випадку не може спричинити грошових витрат абітурієнтам. Обіцяв, що кошти повернуть.

 

У Міністерстві освіти і науки зазначають: у вартість пробного ЗНО включено оплату послуг з укладання тестів, підготовки, друку та комплектування тестових зошитів, бланків відповідей та інформаційних бюлетенів, доставку матеріалів до пункту тестування, оплату праці працівників, які залучені до організації та проведення і виконання заходів тощо. Тобто кошти, залучені від учасників тестування, значною мірою вже витрачено.

 

Зі слів міністра фінансів Сергія Марченка, сплачені кошти – майже 53 млн грн – компенсують учасникам.

 

Про механізм повернення коштів, сплачених за пробне ЗНО, повідомлять у понеділок 15 червня.

 

Український центр оцінювання якості освіти закликав учасників пробного ЗНО не приходити на пункти тестування в понеділок. Повідомлення на сайті УЦОЯО з'явилося практично аж 13 червня, в суботу, у відповідь на рішення Кабінету Міністрів про заборону проведення пробного тестування в Україні через карантинні обмеження.

 

"Ми просимо вас 15 червня і 17 червня не приходити на пункти проведення пробного ЗНО, окрім відповідальних за пункти та їхніх помічників, а також повідомити про це усім вашим друзям, знайомим, колегам, хто, можливо, також мав би прийти до нас у цей понеділок", – йдеться у повідомленні.

 

При тім ще в п'ятницю УЦОЯО повідомляв: станом на 12 червня усі пункти проведення пробного ЗНО готові до проведення тестування.

 

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