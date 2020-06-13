COVID-19 пішов у галоп: 753 випадки за добу.

 

Упродовж минулої доби в Україні зафіксовано новий рекордний показник захворювань на COVID-19 – 753 нові випадки. Попередній максимум був 9 червня – 689 захворювань.

 

Згідно з повідомленням Центру громадського здоров'я, загальне число діагнозів зросло до 30 506 випадків.

 

 

Автор графіки – Віталій Руденький

 

За добу померло 10 людей. Загальне число летальних випадків – 880.

 

Одужало 13 976 осіб. Упродовж доби – 409.

 

Найбільше нових захворювань виявили у Львівській області – 132 за добу. Високі темпи поширення хвороби демонструють Закарпатська (77), Рівненська (66), Харківська (56), Вінницька (52) області та Київ (72).

 

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