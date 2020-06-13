Україну взяли до Програми розширених можливостей НАТО.

 

Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО. 

 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Альянсу.

 

 

Програма розширених можливостей – частина партнерської ініціативи НАТО щодо взаємодії, метою якої є підтримка і поглиблення співпраці між союзниками і партнерами, які внесли значний вклад в операції та місії під проводом НАТО.

 

"Як партнер НАТО Україна надала війська для операцій союзників, в тому числі в Афганістані і Косові, а також для Сил реагування і навчань НАТО. Союзники високо цінують цей значний внесок, який демонструє прихильність України євроатлантичній безпеці", – пояснили в НАТО рішення прийняти Україну до програми.

 

Україна отримає вигоду від індивідуальних можливостей, які допоможуть підтримати її внесок, пояснили у НАТО. Це включає розширений доступ до програм і навчань зі взаємосумісності, а також ширший обмін інформацією.

 

"Це рішення визнає значний внесок України в місії НАТО і демонструє незмінну відданість Альянсу своїм партнерствам, незважаючи на пандемію COVID-19", – прокоментувала речниця  НАТО Оана Лунгеску.

 

Президент України Володимир Зеленський подякував НАТО за надання статусу партнера розширених можливостей. 

 

"Вдячний членам Альянсу за визнання вагомого внеску України в спільні операції з підтримання миру у світі", – написав він у Twitter.

 

З його слів, новий статус є практичним рішенням, яке дозволить Україні та Альянсу ще краще взаємодіяти заради спільної безпеки.

 

Подякував також голова МЗС Дмитро Кулеба.

 

"Цей день настав. Я щиро вдячний нашим партнерам в Альянсі, завдяки яким це рішення стало можливим. Україна нарешті отримала статус Партнера розширених можливостей НАТО. Ми робимо одні одних сильнішими разом!" – написав міністр у Twitter.

 

Україна є одним із шести партнерів розширених можливостей разом з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією, зазначає "Європейська правда"

 

Кожен із партнерів має індивідуальні відносини з НАТО, засновані на секторах, що становлять взаємний інтерес.

 

У НАТО окремо наголосили, що цей статус не впливає на рішення щодо членства країни в Альянсі. 

 

"Союзники по НАТО продовжують заохочувати і підтримувати Україну в її зусиллях із проведення реформ, в тому числі в сфері безпеки й оборони, цивільного контролю і демократичного нагляду, а також у боротьбі з корупцією", – резюмували в Альянсі.

 

Україна звернулася до НАТО з проханням про участь у Програмі розширених можливостей 1 листопада 2019 року. 

 

На початку травня 2020 року віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадим Пристайко заявив, що Україна готова приєднатися до програми.

 

13.06.2020

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