Визначено, який торговий центр побудують у центрі Львова



Команда «Guess Line Architects» стала переможцем міжнародного архітектурного конкурсу на створення торгового центру з готельним блоком Grand Hotel Lviv на вулиці Дорошенка, 2 в центрі Львова. Результати конкурсу сьогодні повідомив начальник управління архітектури та урбаністики Антон Коломєйцев.

Проєкт-переможець. Фото: facebook.com/contest.com.ua

Команда переможців, до складу якої входять Андрій Лесюк, Михайло Когут, Христина Пундак, Андрій Гончаренко, Ігор Когут, – зі Львова. Це ті самі молоді архітектори, які перемогли в конкурсі на проєктування Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні. Переможці отримають першу премію конкурсу в розмірі 20 000 доларів США.

Проєкт-переможець. Фото: facebook.com/contest.com.ua

«По їхньому проєкту ми бачимо, що вони значно виросли професійно, тому що запропоноване рішення рідне для того середовища, дуже гармонійне і дуже пропорційне, але водночас унікальне та безпрецедентне. Безперечно, ми опублікуємо його в усіх архітектурних виданнях, зокрема європейських та світових. Прикладів таких якісних будівель в історичному середовищі в нас небагато. Це – однозначний претендент на пам’ятку архітектури ХХ століття», – зазначив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

За словами Коломєйцева, щоб визначити переможця, журі засідало два дні до пізньої ночі. Проєкт здобув фактично одностайну прихильність.

«Загалом було 75 робіт до розгляду на конкурсі. Це – безпрецедентна кількість. Йдеться про конкурс на ділянку, що розташована у настільки важливому місці у центрі. Конкурсів на такі ділянки не проводилось уже давно в місті. Ми дійсно бачимо унікальність, поєднання історичного контексту із сучасністю, адже це будинок-пломба, який має вписуватись у тому середовищі гармонійно», – додав він.

Проєкт, який посів друге місце. Автори: Максим Кость, Анастасія Пономарьова, Єгор Штефан, Андрій Шуляр, Варвара Ягнишева, Ірина Яковчук, м. Київ. Фото: facebook.com/contest.com.ua

Друге місце та премію $15 000 здобув проєкт команди архітекторів із Києва: Максим Кость, Анастасія Пономарьова, Єгор Штефан, Андрій Шуляр, Варвара Ягнишева, Ірина Яковчук. Два треті місця з рівним розподілом премії, по $5 000, присудили командам зі Львова (Олена Рибенчук, Марія Москалюк, Макар Москалюк, Катерина Рибенчук, Микола Рибенчук) та Хмельницького (Дмитро Райфшнайдер, Олена Джула-Райфшнайдер, Віктор Голубєв).

Проєкт, який посів третє місце. Автори: Олена Рибенчук, Марія Москалюк, Макар Москалюк, Катерина Рибенчук, Микола Рибенчук, м.Львів. Фото: facebook.com/contest.com.ua

Проєкт, який посів третє місце. Автори: Дмитро Райфшнайдер, Олена Джула-Райфшнайдер, Віктор Голубєв, м. Хмельницький. Фото: facebook.com/contest.com.ua

Окрім того, заохочувальні нагороди конкурсу отримають:

$2000 – Sulyk Architects: Тарас Сулик, Олена Артемчук, Катерина Калетинець, Іван Маркович, м.Львів, Україна;

$2000 – Romea Muryn, Jakub Golebiewski, Space Od. Architects (Євген Чернат, Ганна Чернат), м. Одеса, Україна;

$1000 – Євген Васильєв, Андрій Кузьменко, Вадим Милостюк, Тетяна Гапоненко, Наталія Азьома, Давид Карибян, м. Дніпро, Україна.