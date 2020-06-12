У пані президентόвої виявили коронавірус.

У дружини Президента України Володимира Зеленського Олени лабораторно підтвердили коронавірус.

Про це офіційно повідомив Офіс Президента у п'ятницю. Сам Володимир Зеленський здоровий: його тест і тести дітей – негативні.

Олена Зеленська написала на своїй сторінці у Facebook, що була заскочена результатом.

"Сьогодні я отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Неочікувана новина. Особливо враховуючи те, що я та моя родина продовжуємо дотримуватись усіх правил – маски, рукавички, мінімум контактів", – повідомила перша леді.

Пані президентόва перебуває на амбулаторному лікуванні ізольовано від інших членів сім'ї. "Почуваюся добре", – запевнила вона.

Пресова служба Президента зазначає, що час та місце інфікування не з'ясовані. Результати попереднього тестування, котрі пані Зеленська пройшла минулого тижня, були негативними.

"Під час робочих зустрічей та в побуті перша леді постійно дотримувалася правил карантину та рекомендацій МОЗ, а також, відповідно до вимог протоколу безпеки, регулярно проходила тестування на COVID-19... Де та коли саме могло відбутися зараження – поки що невідомо, проводиться епідеміологічне розслідування. Всім контактним особам одразу повідомлено про потенційну небезпеку інфікування. Їм рекомендовано дотримуватися самоізоляції та, якщо можливо, також пройти тестування", – зазначили на Банковій.

Олена Зеленська розмірковує в своєму FB-дописі: "Послаблення карантину не означає, що COVID-19 зник. Небезпека не минула, вона близько. Ближче, ніж нам може здаватися". Вона ствердила, що написала нотатку саме для того, "щоб усі пам'ятали: зарано втрачати пильність".

"Повертаючись до активного соціального життя, пам’ятаймо, що від кожного з нас залежить не тільки особисте здоров’я, а й здоров’я інших: близьких, друзів, колег і навіть незнайомої людини, яка разом з нами їде у ліфті чи стоїть у черзі на касі в супермаркеті... Багато хто каже: «Навіщо мені носити маску? Я не боюся заразитися!» Маска у громадському місці – це не тільки правило, а ще й знак поваги до інших людей", – написала президентόва, закликавши берегти себе й поважати інших людей.

Минулого тижня Володимир Зеленський сказав у інтерв'ю "Українській правді", що він розмірковував над тим, аби вмисно заразитися коронавірусом задля зниження тривожних настроїв у суспільстві.

"Я хотів на собі пройти цей етап. Щоб людям було легше. Я запропонував нашим: «Давайте, я захворію, відразу мене ізолюємо на Банковій. І проживу це нормально. Щоб люди розуміли – це страшно, ти можеш захворіти, тобі погано. І я через себе це пропущу, покажу». Але щоб люди зрозуміли і те, що це не чума. Щоби не було «депресухи». На самому початку був момент дуже страшний, коли люди вважали, що ми всі помремо", – сказав Зеленський.

Тиждень тому Зеленський демонстративно порушив карантин у Хмельницькому і відвідав кав'ярню, котра мала бути зачиненою, без маски і в товаристві офіційних осіб. Поліція передала протокол про адмінпорушення до суду.