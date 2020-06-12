Республіканці в Конґресі США хочуть визнати Росію «спонсором тероризму».

Також вони пропонують покарати платіжну систему SWIFT, якщо та не відімкне Росію.

Найчисленніша внутрішньопартійна група республіканців у Палаті представників Конгресу США – «Комітет республіканських досліджень» (Republican Study Committee – RSC) – розробила нову стратегію того, як Вашінґтону вибудовувати відносини зі своїми головними супротивниками на глобальній арені – Росією, Китаєм та Іраном. Назва 120-сторінкового документа «Посилення Америки і протистояння глобальним загрозам» (Strengthening America & Countering Global Threats).

Найбільше уваги в документі приділено протистоянню Кремлю. У ньому викладені основні зусилля режиму Володимира Путіна, спрямовані на шкоду американським інтересам у цілому світі, від Венесуели, Лівії, Сирії – до Південно-Китайського моря. Автори нагадують про вторгнення російських військ до Грузії, анексії Абхазії й Південної Осетії, захоплення Криму та втручання в події на сході України. Крім цього, як заявляють американські законодавці, було використано хімічну зброю для скоєння політичних вбивств у Великій Британії, організовано кампанії дезінформації під час виборів у США та інших країнах.

На підставі цього Конґресу США рекомендовано розробити «найжорсткіший з будь-коли запропонованих пакет санкцій проти Росії». Санкції, вже введені Вашінґтоном проти Москви за минулі шість років, законодавці вважають недостатніми. У підготовленій республіканцями стратегії перераховані півтора десятка нових штрафних заходів.

В першу чергу наголошується на необхідності визнати Росію «державою – спонсором тероризму». Зараз у списку Держдепартаменту США такого тавра удостоїлися лише чотири країни – Іран, Північна Корея, Судан і Сирія. Офіційне визнання спонсором тероризму дозволяє Вашінґтону ввести проти держави додаткові санкції, обмежити або заборонити продаж зброї і товарів подвійного призначення, відмовити в економічній допомозі тощо.

Автори стратегії також пропонують запровадити вторинні санкції проти іноземних компаній, які беруть участь у російських нафтогазових проєктах, зокрема в будівництві нафтогону «Північний потік–2». Цей крок, як вони вважають, завадить Росії не тільки добувати й експортувати енергоресурси, а й нарощувати свій вплив за межами країни.

Нові санкції пропонується ввести і проти російського суверенного боргу, ухваливши для цього вже давно внесений до Конґресу законопроєкт DASKA, який передбачає запровадження секторальних санкцій. Викладені в ньому заходи настільки жорсткі щодо Москви, що коментатори свого часу називали їх «санкціями з пекла».

У документі також пропонується запровадити санкції щодо міжнародної платіжної системи SWIFT, доки та не вилучить Росію з числа її користувачів. «США не контролюють SWIFT, але можуть використати свій вплив, аби виключити Росією зі SWIFT шляхом ухвалення законодавства, яке накладе санкції на SWIFT, якщо система сама не вилучить Росію», – йдеться у документі.

Окрім того, автори стратегії домагаються, аби американські санкції поширилися на керівників засобів російської пропаганди, пов'язаних з Кремлем олігархів, котрі фінансують військову агресію, а також союзників Москви з республік колишнього СРСР.

Законодавці рекомендують продовжити надання фінансової і військової допомоги Грузії та Україні. Вони вважають за доцільне зробити головною темою всіх без винятку самітів НАТО обговорення російської агресії і розробити нову інформаційну стратегію Держдепартаменту США, яка дозволить безпосередньо звертатися до росіян.