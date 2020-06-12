Італійські прокурори викликали на допит прем’єр-міністра через Covid-19.

Джузеппе Конте закидають недбалість у реалізації заходів боротьби з пандемією.



Джузеппе Конте

Прокуратура італійського міста Бергамо, яке найсильніше постраждало від коронавірусу, викликала на допит прем'єр-міністра Джузеппе Конте. Це сталося після того, як родичі людей, котрі померли від Covid-19, звинуватили уряд в недбалості й зажадали провести розслідування. Вони створили громадську організацію Noi denunceremo («Ми звинувачуємо) – повідомило видання La Stampa.

У четвер, 11 червня, прокуратура Бергамо отримала 50 юридичних скарг, поданих Noi Denunceremo. Її члени переконані, що великої кількості летальних випадків можна було б уникнути, якби уряд діяв належним чином і не зволікав з відповідними заходами протидії пандемії. Вони, зокрема, вважають, що два міста в Ломбардії – Альцано-Ломбардо і Нембро, – де вперше було виявлено інфікованих коронавірусом, необхідно було оголошувати «червоними зонами» відразу після виявлення там спалахів хвороби.

«Ми хочемо, щоб хтось подав у відставку, щоб хтось попросив вибачення», – заявила представниця Noi denunceremo Крістіна Лунгіні (Cristina Lungini) на пресконференції організації в Римі. За її словами, до великої кількості смертей від коронавірусу в Італії призвело те, що багато пацієнтів із COVID-19 запізно отримали медичну допомогу.

Це перший груповий позов в Італії, пов'язаний з пандемією коронавірусу. Сам Конте стверджує, що не бачить своєї провини, і якби ситуація повторилася, то діяв би так само. «Я діяв згідно з наукою і власним сумлінням. Навіть зараз я б не створював червоних зон», – заявив він у інтерв’ю газеті La Stampa.