Президент звільнив командувача Військово-Морських Сил, призначивши Неїжпапу.

 

Президент України Володимир Зеленський призначив командувачем Військово-Морських Сил Збройних Сил України контр-адмірала Олексія Неїжпапу.

 

Указ № 217/2020 оприлюднено на сайті керівника держави у четвер. Інакшим указом верховний головнокомандувач усунув із посади Ігоря Воронченка, котрий керував ВМС із 2016 року.

 

  

 

Олексій Неїжпапа народився в 1975 році у Севастополі. Військову освіту здобував уже в незалежній Україні: у 1997-му закінчив Севастопольський військово-морський інститут, у 2008 році – Севастопольський військово-морський інститут (оперативно-тактичний рівень), а згодом Національний університет оборони України (у 2015-му).

 

У 2015-2019 роках був заступником командувача ВМС з бойової підготовки – начальником управління бойової підготовки командування ВМС.

 

Із квітня 2020 року Олексій Неїжпапа обіймав посаду заступника командувача ВМС. Брав участь в антитерористичній операції на Донбасі.

 

Офіцерську службу від лейтенанта до капітана першого рангу включно пройшов на кораблях ВМС ЗСУ. Двічі достроково отримував військові звання на посадах командира корабля та командира бригади.

 

Як писало видання theБабель, Олексій Неїжпапа під час минулорічної президентської виборчої кампанії аґітував за Петра Порошенка в одній з частин Миколаївського гарнізону ВМС. 

 

Згідно з даними журналістів, Неїжпапа починав з того, що командував зенітно-ракетною батареєю на фрегаті "Севастополь" під керівництвом Сергія Нікітіна. Надія Нікітіна, вдова Сергія Нікітіна, в одному з телевізійних інтервʼю згадувала Олексія Неїжпапу як "найкращого учня" свого чоловіка. Донька Надії Нікітіної – Олександра Нікітіна, колишня дружина бізнесмена Павла Фукса.

 

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