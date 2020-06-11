Стерненкові зачитали підозру про вбивство.

Слідчі Служби безпеки України оголосили підозру активістові з Одеси Сергієві Стерненку, котрий спричинив смертельні ушкодження чоловікові в травні 2018 року під час самооборони. То був третій замах на Сергієве життя – нині йому повідомили про підозру в умисному вбивстві.

Про це Стерненко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Мені повідомили про підозру по ч.1 ст.115 та ч.2 ст.263 – умисне вбивство та "незаконне" носіння холодної зброї. Попри те, що: 1. Не було вбивства, а була необхідна оборона, що слідчий раніше сам і визнав, коли повідомив про підозри нападникам. 2. По ножу є декілька експертиз, які встановлюють, що він не є холодною зброєю", – прокоментував Стерненко.

Вранці 11 червня Сергій Стерненко повідомив, що поліція вручила йому ухвалу про примусовий привід до Служби безпеки України.

"Ну що ж, друзі, наша чудова влада таки остаточно з‘їхала з глузду! Прийшла до мене додому поліція з ухвалою про примусовий привід в СБУ до слідчого для вручення повідомлення про підозру за самозахист", – повідомляв Стерненко.

Адвокат Масі Найєм уточнив, що слідчі мають намір клопотати про цілодобовий домашній арешт. Найєм наголосив, що кваліфікація інкримінованого злочину від слідчих СБУ суперечить нормам матеріального права.

"По-перше. Оскільки, згідно з п.5 ст. 36 Кримінального кодексу України, не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб. СБУ раніше повідомило про підозру нападникам на Сергія. Дії підозрюваних кваліфіковані як хуліганство, вчинене із застосуванням зброї чи іншого предмета, пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

По-друге. Пункт 3 тієї ж ст.36 ККУ каже, що перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту. Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 ККУ. А це умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця; умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця. Але аж ніяк не умисне вбивство.

По-третє. Ніж, який був у Сергія, не є холодною зброєю, згідно з численними висновками експертиз", – прокоментував Найєм.