У Львові відкрили перший в області науковий парк SID City.


Сьогодні, 10 червня, в Tech StartUp School презентували перший у Львівській області науковий парк SID City. За задумом, він має стати майданчиком для навчання, реалізації ідей, презентації інноваційних проєктів і продуктів.

 

 

Фото: loda.gov.ua

 

Науковий парк SID City створили на базі «Львівської політехніки» і Tech StartUp School, це науковий парк із найбільшим статутним капіталом в Україні. Він відкриває можливості для розвитку, тож кожен, хто прийде сюди з цікавою та інноваційною ідею, буде почутий, – запевняють ініціатори проєкту.

 

«Ідея наукового парку полягає в тому, щоби створити простір, перебуваючи на території якого, люди взаємозбагачувалися б у різний спосіб: за допомогою відпочинку, творення, навчання тощо», – зазначив керівник Tech StartUp School, директор SID City Назар Подольчак.

 

Фото: loda.gov.ua

 

Як зазначають засновники, діяльність SID Сity передбачає не лише створення унікальної інноваційної екосистеми регіону та розвиток науково-технічної й інноваційної діяльності з використанням пільг для наукових парків і доступ до нових фінансових можливостей, а й використання наукового потенціалу з сучасними технологіями; створення цікавого простору й умов для розкриття потенціалу студентів і розвитку їхніх стартапів; залучення інноваційних організацій і підприємств для створення спільних виробничих майданчиків.

 

На старті SID City складатиметься із трьох комплексів, які працюватимуть у напрямах освіти і науки, прикладних аспектів та науково-дослідного виробництва інноваційної продукції. Як розповів Назар Подольчак, на Городоцькій передбачено виробничий майданчик, на вулиці Колесси – розвиток таких напрямів, як ІТ та біотехнології, а третій – це креативний комплекс на Князя Романа.

 

Фото: loda.gov.ua

 

«Створення наукового парку в "Політехніці" – це перспектива на майбутнє. Можливості "Політехніки" величезні, а науковий парк – це та структура, яка буде об’єднувати всі ці можливості», – наголосив ректор вишу Юрій Бобало.

 

Фото: loda.gov.ua

 

«Завдяки такому парку, як SID City, студенти матимуть можливість розвиватися креативно, зможуть почати власний стартап, матимуть простір для розкриття свого потенціалу. Особливо цінно, що науковий парк допоможе створити унікальну інноваційну екосистему регіону, залучити інноваційні організації та підприємства для співпраці. ЛОДА підтримує і надалі підтримуватиме освітні та розвиваючі проєкти на Львівщині», – зазначив під час відкриття голова ЛОДА Максим Козицький.

 

10.06.2020

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