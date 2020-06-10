Ми будували державу, а не фейк

Вірний друг і союзник України Литва відзначає 30 років з часу відновлення незалежності. Вітаутас Ландсберґіс – одна з головних постатей тих подій 30-річної давнини. 11 березня 1990 року за його активної участі литовська Верховна рада ухвалила Декларацію про відновлення незалежності Литви. Як тодішній голова руху «Саюдіс» він прочитав з трибуни парламенту Акт про незалежність. Був першим головою Сейму незалежної Литви. Згодом – депутатом Європарламенту. Ландсберґісу 87 років, він і досі активний, у нього завжди з великим зацікавленням беруть інтерв’ю світові медіа. Його день розписаний – в ньому, звісно, є час і для музичної праці, адже професор Ландсберґіс також вчений-музикознавець. У нього троє дітей, багато внуків, є правнуки. Це інтерв’ю нам вдалося записати завдяки доньці політика – Юрате, з якою ми познайомилися минулого року в Україні.

Про що шкодує патріарх литовської політики, чому його країна змогла зробити такий крок уперед, а наша – ні, чому Друга світова війна насправді досі не завершена і що з Європою відбувається зараз, про це все і не тільки – у нашій з ним розмові.

Ми розвалювали не країну, а тюрму

— Пане Ландсберґісе, в березні виповнилося 30 років, як у Вільнюсі було відновлено незалежність держави після пів століття радянської окупації. Чи є щось, про що з віддалі цих років ви шкодуєте?

— Навіщо нам мучитися від того, чи шкодуємо? Я можу довго говорити про те погане, про яке не жалію, що воно відійшло у минуле і ми живемо тепер іншим життям. Це важливіше за те, що були, можливо, якісь там негаразди. Напевно, щось можна було і по-іншому зробити – але також ми були недостатньо зрілими, як і країни навколо нас та навіть Європа в цілому. Європа досі не прийшла до вирішення питання комунізму як агресивної ідеології, ідеології насильницької, її насильницького ставлення до людей – коли їх, людей, будуть знищувати і штовхати до «щастя» відповідно до якихось там фанатичних утопій. Ось до цього Європа ще не дійшла – щоб оцінити радянський комунізм, як був оцінений німецький соціал-націоналізм, і яке зло він приніс. Це «щастя» висить над Європою і над народами по сей день.

Звісно, Литва була не в силі одна це зробити. Ми звернулася у серпні 1991 року після московського путчу – зі закликом до демократичних країн, до європейських і світових спільнот, що треба дати оцінку комунізму, комуністичній імперії та її злочинам, принаймні у Європі. Але ніхто не відгукнувся. Литва так і залишилася з цим офіційним закликом до всіх європейських парламентів. Я про це дуже шкодую. Світ сьогодні був би іншим. Й історія цих 30 років була би іншою – щасливішою, справедливішою, гіднішою. А це те, чого нам сьогодні не вистачає – справедливості і гідності.

— Того ж дня, 11 березня 1990 року, вас обрали головою Верховної ради Литви. Вас називають архітектором незалежності Литви – то без чого неможливо було її побудувати?

— У нас, у литовського «Саюдіса», масового руху за незалежність через демократію, була очевидна ціль – ми добивалися відновлення парламентської демократії, парламенту, який отримає мандат від людей на конкурентних виборах. Народ мав обрати той парламент і ту політичну силу, яка має у свій програмі насамперед відновлення незалежної держави, суверенної держави Литовської Республіки, відмежовуючись від насильницького сталінського захоплення у 1940 році. Ось це ми і зробили – ми отримали цей мандат. Ми пішли цим шляхом. Нас лякали, нам дорікали, що ми розвалюємо прекрасну країну – Радянський Союз. Але ж це було очевидно, і ми так і відповідали: що якщо щось і розвалюємо – то розвалюємо не країну, а тюрму. Щоби народи, запроторені туди, мали право вибору. Не тільки індивідуальний виборець, а народ повинен мати право вибору.

І ось Литва була таким народом, який зробив свій вибір: ми хочемо бути знову незалежною європейською демократичною державою. І демократія, парламентська демократія, була нашою дорогою, нашою програмою і нашою зброєю у цій боротьбі. Адже ми проголошували і мали глибоко в голові, що ніякого насильницького руйнівного заколоту не передбачаємо. Ми будуємо – і будуємо справедливе майбутнє, засноване на правді і на праві.

Будували державу, а не фейк

— В Україні про Литву говорять – можливо, навіть із певною заздрістю, – що вам вдалося швидко розпрощатися з радянщиною. Україна ж бо не годна зробити цього й досі…

— Я не можу сказати, що ми повністю розпрощалися з цією радянською спадщиною. Це дуже глибоке явище – і психологічне, і соціальне. Але ми пішли рішуче за програмою змін: зміни життя, законодавства, зміна конституційних основ – і щоб вони були по-справжньому дієвими, а не тільки на папері, як сталінська конституція. Ми будували дійсність, справжню державу, а не фейк, як нині кажуть. Ось у чому різниця. А інші громадські рухи чи політичні сили, які також хотіли змін і навіть повної незалежності від московського диктатора, як-от Україна, не були настільки рішучими у сенсі фундаментальних змін. Змін, які стосуються людини, її гідності, її прав. І які стосуються навіть такого питання, як право власності та право власності на землю – щоби люди могли мати своє господарство, підприємство, свою економічну діяльність і своє право у становленні культури.

Політика – це також частина культури. Потрібна була політика не насилля чи диктаторська політика, а політика згоди, схвалена людьми, які вибирають цю тимчасову владу. І влада знає, що вона тимчасова і що повинна зробити те, чого від неї чекають. Ось була така наука, яку треба було пройти. А інші наші сусіди на Сході, можливо, подумали, що можна частково щось покращити, а все інше можна зберігати, змінивши лише владу. Ми бачили цю помилку – і не хотіли, аби вона у нас повторювалася та щоби у нас так розуміли справу. Адже нашим діячам із «Саюдіса» теж докоряли, що ми прагнемо влади, хочемо її змінити і самим там сісти. А наша ідеологія, наше розуміння було – що ми хочемо не владу змінити, а життя змінити. Змінити суспільство, яке вже потурбується, щоби влада була іншої якості, а не інших особистостей. Іншої якості люди мають прийти і будувати країну іншої якості, ніж була радянська республіка.

— Як змінювався світогляд литовців у той період? І чи взагалі потрібно було його змінювати?

— Частково це не було складно, бо в людей ще була у пам’яті незалежна Литва. Глибоко в пам’яті були ті образи і несправедливості, які завдала радянська окупація, радянська диктатура. Нічого з цього не хотілося продовжувати. Але так, були зацікавлені особи, які хотіли якісь там привілеї, економічні можливості, хотіли влаштовувати свої справи частково по-старому. А нам хотілося, і ми до цього прагнули, щоби життя влаштовувалося по-новому і за рішенням мислячих і відповідальних людей.

Таких людей треба було знайти – частково вони були, інколи їх було дуже мало. Навіть сьогодні ми відчуваємо, що досить мало людей, які були ясного розуму і сильної волі. На жаль, дуже поширене пристосуванство, опортунізм. Є особистості, які мають великий вплив: хоч вони і неправильно думають, але вплив у них такий великий, що треба до них пристосовуватися, треба ухвалювати половинчасті рішення, подвійні – зрештою, непереконливі. І є той же народ, політичний народ, який вирішує – а частина людей взагалі махнула рукою і не ходить на голосування. І ми маємо такі складнощі – і соціальні, і моральні одночасно.

Хто сьогодні у Москві відгукнеться на заклик: «А давайте заживемо не по брехні!»?

— 8 травня ви брали участь у «Kyiv Security Forum», де дискутувалися теми Другої світової війни та її відгомін у сучасній реальності. Як, на вашу думку, Україні позбутися радянської ідеології навколо дати 9 травня і цієї війни загалом у свідомості українців?

— Так, війна була дуже складною, багатошаровою, скажемо так. Тут можна окремо і багато говорити і про долю та участь Балтійських країн у ній. Коли цю війну дивним чином називають Вітчизняною, то виникає питання: а чия вітчизна це була під керівництвом "батька" Сталіна? Чи було вона вітчизною українського голодомору? Яка це вітчизна так поводилася зі своїми людьми, зі своїми дітьми, умертвлюючи їх мільйонами? Це ж була війна двох імперій, які домовилися поділити Європу, а потім побилися між собою. Але заколотниками були Москва і Берлін, так що Москва почала війну разом з Берліном. В кінці війни Москва сиділа на боці переможців – тому що у демократичних переможців не було іншого виходу, треба було погодити дії, небезпека була надто великою. Але водночас ця війна героїчна подвигами людей, справжніх людей – і зрадницька керівниками, у багатьох випадках злочинна. Адже вона почалася із захоплень, нападу на Польщу, розчленування її на шматки і зміщення з карти Європи. Потім Балтійські країни, напад на Фінляндію. Ось це був початок війни. А коли два розбійники побилися між собою, то наступним етапом війна стала світовою – і це, звісно, дещо змінило. І до цього війни були в Африці, в Азії, в інших місцях.

Але ця війна була ще й тим пам’ятна (мала би бути пам’ятною), що у неї був початок – це була змова Гітлера зі Сталіним, але кінця у неї так і не з’явилося. Воєнні дії тривали і в Прибалтиці, і в Україні. І до цих пір тривають. Не було кінця і в тому сенсі, що війна повинна закінчитися якимось мирним договором – цього теж не було. У Росії досі немає договору про кордон з Естонією, а отже з Євросоюзом. У неї немає підтвердженого кордону, правомірного – є фактичний. Я вже не кажу, що у Росії немає мирного договору з Японією – фактичної війни тут немає, але у правовому сенсі… У міжнародному праві війна не закінчена. Так і висить це у повітрі, а вони святкують… Святкують такий фіктивний стан, або гібридний. Війна закінчилася в Європі 8 травня; 7 травня капітулювала німецька армія, а 8 капітулювала Німеччина вже без Гітлера. А потім Сталін придумав, що йому треба святкувати окремо – він уже тоді прикинув, що це його війна, яку він почав, коли домовився з Гітлером. А як йому не відчувати себе господарем і не називати війну своєю з самого початку?

Але кінця немає цій війні… І ми бачимо, що коїться в Україні – теж продовження війни, яка була стимульована переділом політичної карти. І досі правителі Москви згадують, що після Першої світової війни світ залишився влаштованим неправильно – тому що інтереси Росії не були враховані. А ось прийшов Сталін і врахував інтереси Росії, але він врахував значно більше, ніж Росія має зараз. То може цей проміжок, коли немає прямих воєнних дій між диктатурою і демократіями, – він тимчасовий… Як жити? Треба і кордони підписати, й осудити злочини. Німецькі злочини засуджено, радянські ніяк. Як всюди це афішується? Як доблесні подвиги. То що робити з цією незакінченою і брехливою війною? На жаль, Росія дуже здібна все оббрехати. І на заклик Солженіцина «А давайте заживемо не по брехні» хто у Москві сьогодні відгукнеться?... Їм то якраз і треба по брехні – і воювати проти бандерівців у Києві.

З донькою Юрате

Знаєте, Україна могла би внести ще одне уточнення. Те, що сьогодні відбувається на українській землі, – це Вітчизняна війна України. Ось це так і давайте називати: зараз Україна веде Вітчизняну війну за себе, своїх людей, свої землі, свою гідність. Це справжня Вітчизняна війна. Ті, хто захищають Україну, мають Вітчизну, і не побудовану на брехні, не фейкову. Вони голови кладуть, щоб Україна була Україною, а не радянщиною і сталінщиною.

— Багато українців мають справі проєвропейські погляди, але так само радянський День перемоги хочуть відзначати немало українців…

— Але чому українці повинні танцювати під музику Сталіна? У нас є дійсно справжній день завершення війни в Європі – це 8 травня. І це офіційний день для всієї демократичної Європи, за винятком не демократичної Росії. Тому що Сталін приказав інакше. Так ось, вони живуть по Сталіну. А Україна нехай живе за європейським часом і за європейською історією. Це нібито не так складно. Нехай хтось там ходить зі сталінськими портретами і медалями, і святкують сталінську перемогу. Але є перемога демократії проти заколотників війни, серед яких був і Сталін, і ось це треба зрозуміти, і тоді буде перемога в головах і серцях людей. Вони стануть на шлях не брехні, а правди. Ще корисно згадати слова з Євангелія: «Правда зробить вас вільними». Давайте починати з 8 травня.

Був шанс і треба було його використати

— Пане професоре, як Ви вважаєте, чому на початку 90-х неможливо було в Україні головні питання - національні та історичні, поставити різко і позбавитися від радянської ідеології відразу? Є вина на тодішньому керівництві країни? Чи є вина і опозиції, і суспільства? Чому не відбувся у нас балтійський прорив?

— А треба було закликати 8 мільйонів жертв Голодомору, щоб вони проголосували. І щоб ті, які живуть в 90-і роки, збагнули всю глибину ситуації. І що треба міняти і життя, і якщо можливо, то і самих себе. І може не триматися за всі зручності за всі привілеї, за всі почесті не правдиві і не заслужені. І добросовісно почати нову борозну.

з Вацлавом Гавелом

Насправді у вас люди вже були перероблені на радянський лад, особливо в начальницьких колах. Ми теж відчували, що є доволі таки великий прошарок людей, які би хотіли мати незалежну радянську Литву. По якості якомога більш подібну до того, що було, до чого звикли, чим користувалися і де почували себе доволі комфортно. Так хотіли особливо ті, у кого було привілейоване становище.

— Зараз у наших соцмережах побутує така картинка: два кандидати на посаду Президента України в 1991 році - Кравчук з 61-ма відсотками голосів і Чорновіл з 23-ма. Підпис: «Ось той момент, коли Україна повернула не туди». Як ви вважаєте, це твердження справедиве?

— Очевидно, щось подібне є, але не в такому ступені – як ми відчували у Литві і як відбулося в Україні. Україна напевно зробила рух або порух у бік змін, але не надто великих. І у нас теж комуністи дуже любили висловлюватися, що людям ж боляче, треба м’якіше, повільніше, мовляв, навіщо так поспішати зі змінами. Так ось сьогодні ми можемо оцінити, чого досягла Україна, яка не поспішала зі змінами. А потім запитують, чому у вас успіхи більші, а у нас ні. І я відповідаю, тому що ми не втрачали часу. Був шанс і треба було його використати, не гаючи часу. І у нас були прошарки, особливо з колишньої комуни, у вас, напевно, ще сильніше, які весь час повторювали: не треба надто, ось наполовину, хай буде краще, ніж при совітах, але схоже і щоби начальство залишилося на своїх місцях….

— Ви були знайомі з В’ячеславом Чорноволом?

— Ми звісно зустрічалися, обіймалися, тиснули один одному руки. Ми розуміли, що робимо спільну справу, стоїмо наодному боці барикад – за свободу і гідність людей і за майбутнє наших народів у демократичній Європі. Це, по-моєму, було зрозуміло, а ось можливість зреалізувати це і у відповідному темпі, не упускаючи моменту, в цьому була різниця. Чи то Україна надто велика, чи то Україна була надто зрадянізована, а Литва була ще не повністю зрадянізована. Які були реальності, так ми і просувалися, однак ми не повинні проклинати своє не зовсім вдале минуле.

з Маргарет Тетчер

І нам не все вдавалося, дещо вдавалося краще, ніж у вас, але не все, про що ми мріяли. Бо була і така спадщина, що тягнула назад. І коли потім наступили демократичні вибори і люди, більшість, проголосували за комуністів, це був шок. Як? Країна, яка так самовіддано боролася і хотіла це все залишити у минулому. І тут знову за комуністів. Напевно, є якісь закономірності, і що надто швидко і круто не вдається. Україна, можливо, і не пробувала надто круто. Литва спробувала і зробила кроки вперед успішніше.

— Народний рух України був по суті таким же рухом, як литовський «Саюдіс». Як на вашу думку, що не так робили наші опозиціонери?

Знаєте, тут треба аналізувати стан українського суспільства і що впливало в ньому і на нього. І які моральні норми, які ідеї. Чи була ідея будувати незалежну європейську Україну? Напевно, не була такою дуже сильною. Скоріше, як я думаю, була ідея будувати Українубільш вільною, але з більшою частиною звичного. Щоб не мучити людей, і особливо керівництво. Керівництво ж дуже чутливе. Опозиціонери чи політичні лідери мають стільки сили, скільки мають підтримки. Якщо цієї підтримки не вистачає, то лідер може і померти, як Чорновіл. І його мрії націлені на майбутнє, як і мрії декабристів: «Верьте, взойдет она, звезда пленительного счастья». Чи насмілиться хтось у Росії вимовити ці слова нині? З мрією про те, коли Росія пробудиться і на «обломках самовластья напишут наши имена». Самовладдя процвітає, ще до його уламків далеко….

Триває боротьба за уми людей

— Зараз, коли в Україні не припиняється війна, зрозуміло що необхідно поставити на місце головні ідеологічні питання, зокрема й питання мови. Але як це зробити?

Найперше, дуже важливо, яким мозком люди думають і що у них у серці. Якщо вже таки не можуть говорити українською, хай говорять російською, але хай розуміють іприймають те, що чують. Російськомовні українці, яких хотіли заманити у, скажемо так, російську пастку, вони ж не піддалися. І зараз цей екзамен відбувається, Україна стає свободолюбним народом. Ми так позитивно жартували, що чого досягнула Москва своєю агресією, то це вона допомогла Україні стати Україною. Визначитися. Ось приходить цей дядько з кувалдою і хоче нами керувати. Якщо ми не згідні, то ми українці і все. І можна різними мовами це сказати, а найкраще - діями. А з цього меню дій треба виключити, по можливості максимально, корупцію, брехню. Нехай українці не обманюють українців. Ви не можете уявити, якою іншою стала би країна.

на аудієнції в Папи Івана Павла ІІ

Про церкву Московського патріархату ви краще знаєте. Так, вона має вплив, і використовується як знаряддя володіння над умами. Це весь час відбувається не війна, а боротьба за уми людей. Коли вУкраїні буде переважати українське мислення, в якому люди думають і хочуть вони мати інше суспільство, ніж московський уклад, іншу цивілізацію, ось тоді Україна і сама буде і привнесе щось у Європу.

— Але в Литві не було таких двох полярностей – і історичних, і ментальних, і світоглядних, як схід і захід…

— Ми говоримо про становлення нації і держави, яке виникає з волі не тільки литовців за походженням, а й тих, які цінують Литву і хочуть мати Литву. А як у вас? Люди хочуть мати Україну? Чи українську радянську республіку, трохи більш незалежну, ніж за Сталіна? Якщо хочуть мати українську і європейську Україну, справедливу, порядну, то треба дивитися у бік Європи. Хоч в Європі теж не все ідеально, але все-таки є якісь традиції правового укладу, порядності і вони більш живучі. А коли на нас впливає цей східний підхід: обманути суперника – це перемога. Надути його, як Сталін надув Гітлер, коли домовилися розчленувати Польщу і інші народи. Сталін вважав, що він надув Гітлера, а його союзник Гітлер вважав, що він надув Сталіна, і він перший. Ось так ми і живемо, то чи не пора закінчувати з такими відносинами?..

— Коли у нас на Сході почалася російчька агресія, то ми дивилися у бік Європи з надією, думали, що вона рішуче зупинить Путіна. Зараз розуміємо, що Європа з Путіним конфліктує неохоче. Що відбувається? Чому Європі так вигідно?

— Як я спостерігаю і розумію, то європейська цивілізація сама перебуває на перепутті і у стані кризи. Їй би знайти свою ідеологію і свої цілі на тепер і на майбутнє. А вона не знаходить, чи не наважується, чи їй не вистачає лідерів. Або такого бажання від народу. Десятиліттями, а то й може століття, людей виховували на тому, що благополуччя – це кишеня. Скільки ти можеш купити, витратити і на цьому вся економіка будується. Але чи в цьому людське щастя? Уже ніхто не задумується, може хіба люди релігійні і філософи та ті, які розуміють, що Європа в небезпечній ситуації. Або самознищення у великій міжусобній війні, або ворожнеча під ідеологією користування. Ніби ціль життя – покористуватися для себе. А це докорінна помилка - ніякого щастя в тому немає. Дуже просте ось таке питання: чи хочеш ти мільйон доларів, чи євро? Так. А чи хочеш мільйон і рак одночасно? Мільйон плюс рак. …Наше суспільство якраз в такій ситуації. Навіть якщо їм здається, що вони можуть десь прихопити мільйон, а в той же час вони хворі на рак різного роду – і морального, і фізичного. То про що треба дбати? Про нездійсненний мільйон чи про реальний рак, від якого треба рятуватися.

— Литва серед країн Європи підтримує Україну найбільше. Певний час тому актуалізувалися розмови щодо Балто-Чорноморського союзу, що обговорювався як проект Міжмор’я. Чи є зараз у токого союзу перспективи?

— Всілякі ідеї плодотворні, якщо вони мають підтримку. Якщо вони привабливі і деколи настільки, що люди згідні на певні втрати, навіть втрати кар’єрні. Але якщо ти популярний і говориш дурниці, а їм – цим дурачкам - це подобається, то ти будеш продовжувати цю «петрушку». А потім ти жалієш, що тобі щось не вдалося. А ти подивися, що тобі вдалося зробити із самого себе. Чи зробив ти себе достойною і праведною людиною? Чи тобі це не вдалося, ти програв цю війну зі своїми слабкостями, а святкуєш перемогу. Яку перемогу? Якщо цей Союз для людей актуальний, то що ж. Може бути купка політиків, які просовують цю ідею, вірячи у неї або хоча б бажають спробувати. А може люди повірять дуже широко і будуть підтримувати цю ідею, носіїв цієї ідеї, політиків, які будуть проголошувати ідеї такого союзу. Але тут і різні союзи можуть бути. А на чому буде основа? На загальному інтересі, чи на спільних цінносних укладах? Якщо на загальних цінностях, то союз більш живучий. А інтереси в будь-який момент можуть помінятися і ніякої довіри до тебе не може бути на тривалий період. Але може збережеться цей інтерес і ти будеш слідувати цією дорогою. А якщо тобі підкинуть інший інтерес, то ти звернеш. І всякі ідеології, які нібито об’єднуються, вони знецінюються. Тому що цінність в іншому.

— Кілька років тому ви видали книгу «Голгофа України». Ми вдячні за дозвіл перекладу і публікації уривків з неї на Zbruc (чекайте згодом), але чи можна короткий анонс: про що ви написали?

— По-перше, звісно, публікуйте, я буду дуже радий, адже книга, в якій майже 300 сторінок, вийшла лише литовською мовою. Я написав про майданівський період, про 2013 -2014 роки, про насилля над Україною, і війну, яку навіть українська влада не посміла назвати війною. Не посміли призвати народ до вітчизняної війни проти вторгнення. Є спеціалісти по таких війнах, є відпрацьовані методи. Ця книга про події 2013-14 років, але через них видно історію – і минулу, і майбутню. В тих текстах відображено і те, що не минає, що варто знати, що не варто робити, якщо ти хочеш добра своїй Україні.

Розмовляла Наталія ФЕЩУК

Фото зроблені онуком політика спеціально для Zbruc під час і після онлайн-інтерв’ю.

Архівні фото – з офіційної сторінки Вітаутаса Ландсберґіса у fb.