Ми будували державу, а не фейк

Вітаутас ЛАНДСБЕРҐІС

 

 

Вірний друг і союзник України Литва відзначає 30 років з часу відновлення незалежності. Вітаутас Ландсберґіс – одна з головних постатей тих подій 30-річної давнини. 11 березня 1990 року за його активної участі литовська Верховна рада ухвалила Декларацію про відновлення незалежності Литви. Як тодішній голова руху «Саюдіс» він прочитав з трибуни парламенту Акт про незалежність. Був першим головою Сейму незалежної Литви. Згодом – депутатом Європарламенту.

 

Ландсберґісу 87 років, він і досі активний, у нього завжди з великим зацікавленням беруть інтерв’ю світові медіа. Його день розписаний – в ньому, звісно, є час і для музичної праці, адже професор Ландсберґіс також вчений-музикознавець. У нього троє дітей, багато внуків, є правнуки. Це інтерв’ю нам вдалося записати завдяки доньці політика – Юрате, з якою ми познайомилися минулого року в Україні.

 

Про що шкодує патріарх литовської політики, чому його країна змогла зробити такий крок уперед, а наша – ні, чому Друга світова війна насправді досі не завершена і що з Європою відбувається зараз, про це все і не тільки – у нашій з ним розмові.

 

Ми розвалювали не країну, а тюрму

 

Пане Ландсберґісе, в березні виповнилося 30 років, як у Вільнюсі було відновлено незалежність держави після пів століття радянської окупації. Чи є щось, про що з віддалі цих років ви шкодуєте?

 

— Навіщо нам мучитися від того, чи шкодуємо? Я можу довго говорити про те погане, про яке не жалію, що воно відійшло у минуле і ми живемо тепер іншим життям. Це важливіше за те, що були, можливо, якісь там негаразди. Напевно, щось можна було і по-іншому зробити – але також ми були недостатньо зрілими, як і країни навколо нас та навіть Європа в цілому. Європа досі не прийшла до вирішення питання комунізму як агресивної ідеології, ідеології насильницької, її насильницького ставлення до людей – коли їх, людей, будуть знищувати і штовхати до «щастя» відповідно до якихось там фанатичних утопій. Ось до цього Європа ще не дійшла – щоб оцінити радянський комунізм, як був оцінений німецький соціал-націоналізм, і яке зло він приніс. Це «щастя» висить над Європою і над народами по сей день.

 

 

Звісно, Литва була не в силі одна це зробити. Ми звернулася у серпні 1991 року після московського путчу – зі закликом до демократичних країн, до європейських і світових спільнот, що треба дати оцінку комунізму, комуністичній імперії та її злочинам, принаймні у Європі. Але ніхто не відгукнувся. Литва так і залишилася з цим офіційним закликом до всіх європейських парламентів. Я про це дуже шкодую. Світ сьогодні був би іншим. Й історія цих 30 років була би іншою – щасливішою, справедливішою, гіднішою. А це те, чого нам сьогодні не вистачає – справедливості і гідності.

 

Того ж дня, 11 березня 1990 року, вас обрали головою Верховної ради Литви. Вас називають архітектором незалежності Литви – то без чого неможливо було її побудувати?

 

— У нас, у литовського «Саюдіса», масового руху за незалежність через демократію, була очевидна ціль – ми добивалися відновлення парламентської демократії, парламенту, який отримає мандат від людей на конкурентних виборах. Народ мав обрати той парламент і ту політичну силу, яка має у свій програмі насамперед відновлення незалежної держави, суверенної держави Литовської Республіки, відмежовуючись від насильницького сталінського захоплення у 1940 році. Ось це ми і зробили – ми отримали цей мандат. Ми пішли цим шляхом. Нас лякали, нам дорікали, що ми розвалюємо прекрасну країну – Радянський Союз. Але ж це було очевидно, і ми так і відповідали: що якщо щось і розвалюємо – то розвалюємо не країну, а тюрму. Щоби народи, запроторені туди, мали право вибору. Не тільки індивідуальний виборець, а народ повинен мати право вибору.

 

 

І ось Литва була таким народом, який зробив свій вибір: ми хочемо бути знову незалежною європейською демократичною державою. І демократія, парламентська демократія, була нашою дорогою, нашою програмою і нашою зброєю у цій боротьбі. Адже ми проголошували і мали глибоко в голові, що ніякого насильницького руйнівного заколоту не передбачаємо. Ми будуємо – і будуємо справедливе майбутнє, засноване на правді і на праві.

 

 

Будували державу, а не фейк

 

В Україні про Литву говорять – можливо, навіть із певною заздрістю, – що вам вдалося швидко розпрощатися з радянщиною. Україна ж бо не годна зробити цього й досі…

 

— Я не можу сказати, що ми повністю розпрощалися з цією радянською спадщиною. Це дуже глибоке явище – і психологічне, і соціальне. Але ми пішли рішуче за програмою змін: зміни життя, законодавства, зміна конституційних основ – і щоб вони були по-справжньому дієвими, а не тільки на папері, як сталінська конституція. Ми будували дійсність, справжню державу, а не фейк, як нині кажуть. Ось у чому різниця. А інші громадські рухи чи політичні сили, які також хотіли змін і навіть повної незалежності від московського диктатора, як-от Україна, не були настільки рішучими у сенсі фундаментальних змін. Змін, які стосуються людини, її гідності, її прав. І які стосуються навіть такого питання, як право власності та право власності на землю – щоби люди могли мати своє господарство, підприємство, свою економічну діяльність і своє право у становленні культури.

 

 

Політика – це також частина культури. Потрібна була політика не насилля чи диктаторська політика, а політика згоди, схвалена людьми, які вибирають цю тимчасову владу. І влада знає, що вона тимчасова і що повинна зробити те, чого від неї чекають. Ось була така наука, яку треба було пройти. А інші наші сусіди на Сході, можливо, подумали, що можна частково щось покращити, а все інше можна зберігати, змінивши лише владу. Ми бачили цю помилку – і не хотіли, аби вона у нас повторювалася та щоби у нас так розуміли справу. Адже нашим діячам із «Саюдіса» теж докоряли, що ми прагнемо влади, хочемо її змінити і самим там сісти. А наша ідеологія, наше розуміння було – що ми хочемо не владу змінити, а життя змінити. Змінити суспільство, яке вже потурбується, щоби влада була іншої якості, а не інших особистостей. Іншої якості люди мають прийти і будувати країну іншої якості, ніж була радянська республіка.

 

Як змінювався світогляд литовців у той період? І чи взагалі потрібно було його змінювати?

 

— Частково це не було складно, бо в людей ще була у пам’яті незалежна Литва. Глибоко в пам’яті були ті образи і несправедливості, які завдала радянська окупація, радянська диктатура. Нічого з цього не хотілося продовжувати. Але так, були зацікавлені особи, які хотіли якісь там привілеї, економічні можливості, хотіли влаштовувати свої справи частково по-старому. А нам хотілося, і ми до цього прагнули, щоби життя влаштовувалося по-новому і за рішенням мислячих і відповідальних людей.

 

 

Таких людей треба було знайти – частково вони були, інколи їх було дуже мало. Навіть сьогодні ми відчуваємо, що досить мало людей, які були ясного розуму і сильної волі. На жаль, дуже поширене пристосуванство, опортунізм. Є особистості, які мають великий вплив: хоч вони і неправильно думають, але вплив у них такий великий, що треба до них пристосовуватися, треба ухвалювати половинчасті рішення, подвійні – зрештою, непереконливі. І є той же народ, політичний народ, який вирішує – а частина людей взагалі махнула рукою і не ходить на голосування. І ми маємо такі складнощі – і соціальні, і моральні одночасно.

 

Хто сьогодні у Москві відгукнеться на заклик: «А давайте заживемо не по брехні!»?

 

8 травня ви брали участь у «Kyiv Security Forum», де дискутувалися теми Другої світової війни та її відгомін у сучасній реальності. Як, на вашу думку, Україні позбутися радянської ідеології навколо дати 9 травня і цієї війни загалом у свідомості українців?

 

— Так, війна була дуже складною, багатошаровою, скажемо так. Тут можна окремо і багато говорити і про долю та участь Балтійських країн у ній. Коли цю війну дивним чином називають Вітчизняною, то виникає питання: а чия вітчизна це була під керівництвом "батька" Сталіна? Чи було вона вітчизною українського голодомору? Яка це вітчизна так поводилася зі своїми людьми, зі своїми дітьми, умертвлюючи їх мільйонами? Це ж була війна двох імперій, які домовилися поділити Європу, а потім побилися між собою. Але заколотниками були Москва і Берлін, так що Москва почала війну разом з Берліном. В кінці війни Москва сиділа на боці переможців – тому що у демократичних переможців не було іншого виходу, треба було погодити дії, небезпека була надто великою. Але водночас ця війна героїчна подвигами людей, справжніх людей – і зрадницька керівниками, у багатьох випадках злочинна. Адже вона почалася із захоплень, нападу на Польщу, розчленування її на шматки і зміщення з карти Європи. Потім Балтійські країни, напад на Фінляндію. Ось це був початок війни. А коли два розбійники побилися між собою, то наступним етапом війна стала світовою – і це, звісно, дещо змінило. І до цього війни були в Африці, в Азії, в інших місцях.

 

Але ця війна була ще й тим пам’ятна (мала би бути пам’ятною), що у неї був початок – це була змова Гітлера зі Сталіним, але кінця у неї так і не з’явилося. Воєнні дії тривали і в Прибалтиці, і в Україні. І до цих пір тривають. Не було кінця і в тому сенсі, що війна повинна закінчитися якимось мирним договором – цього теж не було. У Росії досі немає договору про кордон з Естонією, а отже з Євросоюзом. У неї немає підтвердженого кордону, правомірного – є фактичний. Я вже не кажу, що у Росії немає мирного договору з Японією – фактичної війни тут немає, але у правовому сенсі… У міжнародному праві війна не закінчена. Так і висить це у повітрі, а вони святкують… Святкують такий фіктивний стан, або гібридний. Війна закінчилася в Європі 8 травня; 7 травня капітулювала німецька армія, а 8 капітулювала Німеччина вже без Гітлера. А потім Сталін придумав, що йому треба святкувати окремо – він уже тоді прикинув, що це його війна, яку він почав, коли домовився з Гітлером. А як йому не відчувати себе господарем і не називати війну своєю з самого початку?

 

Але кінця немає цій війні… І ми бачимо, що коїться в Україні – теж продовження війни, яка була стимульована переділом політичної карти. І досі правителі Москви згадують, що після Першої світової війни світ залишився влаштованим неправильно – тому що інтереси Росії не були враховані. А ось прийшов Сталін і врахував інтереси Росії, але він врахував значно більше, ніж Росія має зараз. То може цей проміжок, коли немає прямих воєнних дій між диктатурою і демократіями, – він тимчасовий… Як жити? Треба і кордони підписати, й осудити злочини. Німецькі злочини засуджено, радянські ніяк. Як всюди це афішується? Як доблесні подвиги. То що робити з цією незакінченою і брехливою війною? На жаль, Росія дуже здібна все оббрехати. І на заклик Солженіцина «А давайте заживемо не по брехні» хто у Москві сьогодні відгукнеться?... Їм то якраз і треба по брехні – і воювати проти бандерівців у Києві.

 

З донькою Юрате

 

Знаєте, Україна могла би внести ще одне уточнення. Те, що сьогодні відбувається на українській землі, – це Вітчизняна війна України. Ось це так і давайте називати: зараз Україна веде Вітчизняну війну за себе, своїх людей, свої землі, свою гідність. Це справжня Вітчизняна війна. Ті, хто захищають Україну, мають Вітчизну, і не побудовану на брехні, не фейкову. Вони голови кладуть, щоб Україна була Україною, а не радянщиною і сталінщиною.

 

Багато українців мають справі проєвропейські погляди, але так само радянський День перемоги хочуть відзначати немало українців…

 

— Але чому українці повинні танцювати під музику Сталіна? У нас є дійсно справжній день завершення війни в Європі – це 8 травня. І це офіційний день для всієї демократичної Європи, за винятком не демократичної Росії. Тому що Сталін приказав інакше. Так ось, вони живуть по Сталіну. А Україна нехай живе за європейським часом і за європейською історією. Це нібито не так складно. Нехай хтось там ходить зі сталінськими портретами і медалями, і святкують сталінську перемогу. Але є перемога демократії проти заколотників війни, серед яких був і Сталін, і ось це треба зрозуміти, і тоді буде перемога в головах і серцях людей. Вони стануть на шлях не брехні, а правди. Ще корисно згадати слова з Євангелія: «Правда зробить вас вільними». Давайте починати з 8 травня.

 

Був шанс і треба було його використати

 

Пане професоре, як Ви вважаєте, чому на початку 90-х неможливо було в Україні головні питання - національні та історичні, поставити різко і позбавитися від радянської ідеології відразу? Є вина на тодішньому керівництві країни? Чи є вина і опозиції, і суспільства? Чому не відбувся у нас балтійський прорив?

 

— А треба було закликати 8 мільйонів жертв Голодомору, щоб вони проголосували. І щоб ті, які живуть в 90-і роки, збагнули всю глибину ситуації. І що треба міняти і життя, і якщо можливо, то і самих себе. І може не триматися за всі зручності за всі привілеї, за всі почесті не правдиві і не заслужені. І добросовісно почати нову борозну.

 

з Вацлавом Гавелом

 

Насправді у вас люди вже були перероблені на радянський лад, особливо в начальницьких колах. Ми теж відчували, що є доволі таки великий прошарок людей, які би хотіли мати незалежну радянську Литву. По якості якомога більш подібну до того, що було, до чого звикли, чим користувалися і де почували себе доволі комфортно. Так хотіли особливо ті, у кого було привілейоване становище.

 

Зараз у наших соцмережах побутує така картинка: два кандидати на посаду Президента України в 1991 році - Кравчук з 61-ма відсотками голосів і Чорновіл з 23-ма. Підпис: «Ось той момент, коли Україна повернула не туди». Як ви вважаєте, це твердження справедиве?

 

— Очевидно, щось подібне є, але не в такому ступені – як ми відчували у Литві і як відбулося в Україні. Україна напевно зробила рух або порух у бік змін, але не надто великих. І у нас теж комуністи дуже любили висловлюватися, що людям ж боляче, треба м’якіше, повільніше, мовляв, навіщо так поспішати зі змінами. Так ось сьогодні ми можемо оцінити, чого досягла Україна, яка не поспішала зі змінами. А потім запитують, чому у вас успіхи більші, а у нас ні. І я відповідаю, тому що ми не втрачали часу. Був шанс і треба було його використати, не гаючи часу. І у нас були прошарки, особливо з колишньої комуни, у вас, напевно, ще сильніше, які весь час повторювали: не треба надто, ось наполовину, хай буде краще, ніж при совітах, але схоже і щоби начальство залишилося на своїх місцях….

 

 Ви були знайомі з В’ячеславом Чорноволом?

 

— Ми звісно зустрічалися, обіймалися, тиснули один одному руки. Ми розуміли, що робимо спільну справу, стоїмо наодному боці барикад – за свободу і гідність людей і за майбутнє наших народів у демократичній Європі. Це, по-моєму, було зрозуміло, а ось можливість зреалізувати це і у відповідному темпі, не упускаючи моменту, в цьому була різниця. Чи то Україна надто велика, чи то Україна була надто зрадянізована, а Литва була ще не повністю зрадянізована. Які були реальності, так ми і просувалися, однак ми не повинні проклинати своє не зовсім вдале минуле.

 

з Маргарет Тетчер

 

І нам не все вдавалося, дещо вдавалося краще, ніж у вас, але не все, про що ми мріяли. Бо була і така спадщина, що тягнула назад. І коли потім наступили демократичні вибори і люди, більшість, проголосували за комуністів, це був шок. Як? Країна, яка так самовіддано боролася і хотіла це все залишити у минулому. І тут знову за комуністів. Напевно, є якісь закономірності, і що надто швидко і круто не вдається. Україна, можливо, і не пробувала надто круто. Литва спробувала і зробила кроки вперед успішніше.

 

Народний рух України був по суті таким же рухом, як литовський «Саюдіс». Як на вашу думку, що не так робили наші опозиціонери?

 

Знаєте, тут треба аналізувати стан українського суспільства і що впливало в ньому і на нього. І які моральні норми, які ідеї. Чи була ідея будувати незалежну європейську Україну? Напевно, не була такою дуже сильною. Скоріше, як я думаю, була ідея будувати Українубільш вільною, але з більшою частиною звичного. Щоб не мучити людей, і особливо керівництво. Керівництво ж дуже чутливе.  Опозиціонери чи політичні лідери мають стільки сили, скільки мають підтримки. Якщо цієї підтримки не вистачає, то лідер може і померти, як Чорновіл. І його мрії націлені на майбутнє, як і мрії декабристів: «Верьте, взойдет она,  звезда пленительного счастья».  Чи насмілиться хтось у Росії вимовити ці слова нині? З мрією про те, коли Росія пробудиться і на «обломках самовластья напишут наши имена».  Самовладдя  процвітає, ще до його уламків  далеко….

 

 

Триває боротьба за уми людей

 

 

Зараз, коли в Україні не припиняється війна, зрозуміло що необхідно поставити на місце головні ідеологічні питання, зокрема й питання мови. Але як це зробити?

 

Найперше, дуже важливо, яким мозком люди думають і що у них у серці. Якщо вже таки не можуть говорити українською, хай говорять російською, але хай розуміють іприймають те, що чують. Російськомовні українці, яких хотіли заманити у, скажемо так, російську пастку, вони ж не піддалися. І зараз цей екзамен відбувається, Україна стає свободолюбним народом. Ми так позитивно жартували, що чого досягнула Москва своєю агресією, то це вона допомогла Україні стати Україною. Визначитися. Ось приходить цей дядько з кувалдою і хоче нами керувати. Якщо ми не згідні, то ми українці і все. І можна різними мовами це сказати, а найкраще - діями. А з цього меню дій треба виключити, по можливості максимально, корупцію, брехню. Нехай українці не обманюють українців. Ви не можете уявити, якою іншою стала би країна.

 

на аудієнції в Папи Івана Павла ІІ

 

Про церкву Московського патріархату ви краще знаєте. Так, вона має вплив, і використовується як знаряддя володіння над умами. Це весь час відбувається не війна, а боротьба за уми людей. Коли вУкраїні буде переважати українське мислення, в якому люди думають і хочуть вони мати інше суспільство, ніж московський уклад, іншу цивілізацію, ось тоді Україна і сама буде і привнесе щось у Європу.

 

Але в Литві не було таких двох полярностей – і історичних, і ментальних, і світоглядних, як схід і захід…

 

— Ми говоримо про становлення нації і держави, яке виникає з волі не тільки литовців за походженням, а й тих, які цінують Литву і хочуть мати Литву. А як у вас? Люди хочуть мати Україну? Чи українську радянську республіку, трохи більш незалежну, ніж за Сталіна? Якщо хочуть мати українську і європейську Україну, справедливу, порядну, то треба дивитися у бік Європи. Хоч в Європі теж не все ідеально, але все-таки є якісь традиції правового укладу, порядності і вони більш живучі. А коли на нас впливає цей східний підхід: обманути суперника – це перемога. Надути його, як Сталін надув Гітлер, коли домовилися розчленувати Польщу і інші народи. Сталін вважав, що він надув Гітлера, а його союзник Гітлер вважав, що він надув Сталіна, і він перший. Ось так ми і живемо, то чи не пора закінчувати з такими відносинами?..

 

Коли у нас на Сході почалася російчька агресія, то ми дивилися у бік Європи з надією, думали, що вона рішуче зупинить Путіна. Зараз розуміємо, що Європа з Путіним конфліктує неохоче. Що відбувається? Чому Європі так вигідно?

 

— Як я спостерігаю і розумію, то європейська цивілізація сама перебуває на перепутті і у стані кризи. Їй би знайти свою ідеологію і свої цілі на тепер і на майбутнє. А вона не знаходить, чи не наважується, чи їй не вистачає лідерів. Або такого бажання від народу. Десятиліттями, а то й може століття, людей виховували на тому, що благополуччя – це кишеня. Скільки ти можеш купити, витратити і на цьому вся економіка будується. Але чи в цьому людське щастя? Уже ніхто не задумується, може хіба люди релігійні і філософи та ті, які розуміють, що Європа в небезпечній ситуації. Або самознищення у великій міжусобній війні, або ворожнеча під ідеологією користування. Ніби ціль життя – покористуватися для себе. А це докорінна помилка -  ніякого щастя в тому немає.  Дуже просте ось таке питання: чи хочеш ти мільйон доларів, чи євро? Так. А чи хочеш мільйон і рак одночасно? Мільйон плюс рак. …Наше суспільство якраз  в такій ситуації. Навіть якщо їм здається, що вони можуть десь прихопити мільйон, а в той же час вони хворі на рак різного роду – і морального, і фізичного. То про що треба дбати? Про нездійсненний мільйон чи про реальний рак, від якого треба рятуватися.

 

Литва серед країн Європи підтримує Україну найбільше. Певний час тому актуалізувалися розмови щодо Балто-Чорноморського союзу, що обговорювався як проект Міжмор’я. Чи є зараз у токого союзу перспективи?

 

— Всілякі ідеї плодотворні, якщо вони мають підтримку. Якщо вони привабливі і деколи настільки, що люди згідні на певні втрати, навіть втрати кар’єрні. Але якщо ти популярний і говориш дурниці, а їм – цим дурачкам - це подобається, то ти будеш продовжувати цю «петрушку». А потім ти жалієш, що тобі щось не вдалося. А ти подивися, що тобі вдалося зробити із самого себе. Чи зробив ти себе достойною і праведною людиною? Чи тобі це не вдалося, ти програв цю війну зі своїми слабкостями, а святкуєш перемогу. Яку перемогу? Якщо цей Союз для людей актуальний, то що ж. Може бути купка політиків, які просовують цю ідею, вірячи у неї або хоча б бажають спробувати. А може люди повірять дуже широко і будуть підтримувати цю ідею, носіїв цієї ідеї, політиків, які будуть проголошувати ідеї такого союзу. Але тут і різні союзи можуть бути. А на чому буде основа? На загальному інтересі, чи на спільних цінносних укладах? Якщо на загальних цінностях, то союз більш живучий. А інтереси в будь-який момент можуть помінятися і ніякої довіри до тебе не може бути на тривалий період. Але може збережеться цей інтерес і ти будеш слідувати цією дорогою. А якщо тобі підкинуть інший інтерес, то ти звернеш. І всякі ідеології, які нібито об’єднуються, вони знецінюються. Тому що цінність в іншому.

 

 

Кілька років тому ви видали книгу «Голгофа України». Ми вдячні за дозвіл перекладу і публікації уривків з неї на Zbruc (чекайте згодом), але чи можна короткий анонс: про що ви написали?

 

— По-перше, звісно, публікуйте, я буду дуже радий, адже книга, в якій майже 300 сторінок, вийшла лише литовською мовою. Я написав про майданівський період, про 2013 -2014 роки, про насилля над Україною, і війну, яку навіть українська влада не посміла назвати війною. Не посміли призвати народ до вітчизняної війни проти вторгнення. Є спеціалісти по таких війнах, є відпрацьовані методи. Ця книга про події 2013-14 років, але через них видно історію – і минулу, і майбутню. В тих текстах відображено і те, що не минає, що варто знати, що не варто робити, якщо ти хочеш добра своїй Україні.

 

 

Розмовляла Наталія ФЕЩУК

Фото зроблені онуком політика спеціально для Zbruc під час і після онлайн-інтерв’ю.

Архівні фото – з офіційної сторінки Вітаутаса Ландсберґіса у fb.

 

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У Міннеаполісі в четвер, 4 червня, розпочалася процедура прощання з людиною, ім’я котрої останніми днями промовляють чи не найчастіше на цій планеті, – Джорджем Флойдом. Мученицька смерть від рук поліціянтів перетворила колишнього рецидивіста на ікону демократії.
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