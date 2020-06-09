Грози, град і шквали: на Франківщині оголосили штормове попередження.



До кінця дня 9 червня на території Івано-Франківської області та міста Івано-Франківськ прогнозують грози, град, шквалисте посилення вітру до 15-20 м/сек. (1 рівень небезпечності, жовтий). Про це попередили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

Фото: inpoland.net.pl

За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, сьогодні на території Львівщини варто очікувати схожої погоди: грози, град, посилення вітру. У Головному управлінні ДСНС України у Львівській області закликали громадян дотримуватися правил безпеки в разі негоди.

Зазначимо, негода на Львівщині вже встигла накоїти лиха протягом минулої доби. Від самого ранку енергетики ліквідовують її наслідки: о сьомій годині ранку повідомляли про знеструмлення через несприятливі метеорологічні умови в семи районах області: 22 населених пункти залишилися без електроенергії повністю, ще 7 – частково.

На Тернопільщині вчора теж вирувала негода. Так, дощ і град випали в Шумському районі. Світлини стихії опублікували в соцмережах, зокрема в групі «Типові Загайці», місцеві мешканці.

За словами учасників групи, такий град випав учора в Загайцях. Фото: facebook.com/Типові ЗАГАЙЦІ

За прогнозами Тернопільського обласного гідрометцентру, на Тернопіллі прогнозують доволі спекотний тиждень – аж до 30 градусів тепла. Можливі короткочасні дощі, грози та град.

Фото: facebook.com/Типові ЗАГАЙЦІ

Як зазначили в ДСНС України, протягом доби 10 червня нестійка погода з грозами, зливами і градом можлива у всіх західних областях України. Втім, наразі буде доволі тепло: температура повітря становитиме від 23 до 28 градусів тепла.