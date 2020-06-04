Верховна Рада відкинула урядову програму Шмигаля.

Верховна Рада відправила на доопрацювання в Кабінет Міністрів програму діяльності уряду.

За це проголосувало 245 народних депутатів, повідомляє інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

Презентуючи програму, Шмигаль заявив, що метою програми є подолання ризиків для життя і здоров'я громадян, відновлення економічного зростання, забезпечення матеріального добробуту і благополуччя українців через побудову ефективної економічної системи країни, розвиток підприємницької діяльності, створення нових робочих місць, забезпечення рівних можливостей для всіх підприємців, дотримання високих соціальних стандартів, розвиток освіти, науки, культури і системи державних послуг, захисту територіальної цілісності та суверенітету України і безпечна реінтеграція тимчасово окупованих територій України за незмінності курсу на європейську та євроатлантичну інтеґрацію України.

В обговоренні проєкту програми діяльності уряду взяли участь представники депутатських фракцій і груп. За результатами обговорення парламент ухвалив рішення відправити програму діяльності уряду на доопрацювання з урахуванням пропозицій, що прозвучали під час обговорення.

Нагадаємо, затвердження програми уряду дає Кабінетові Міністрів річний імунітет. Прем'єр-міністр, відтак, може піти в відставку лише добровільно (як змусили Олексія Гончарука).

Голова ВР Дмитро Разумков заявив, що відхилення Верховною Радою програми діяльності Кабміну не є підставою для його відставки. "Це лише означає, що протягом року вони не зможуть внести нову програму дій уряду і у них немає так званого імунітету на рік", – сказав Разумков на брифінґу в четвер.

Він пояснив, що вдруге відправити програму дій уряду на доопрацювання неможливо. "Її відправляють лише раз – далі вона має бути або схвалена, або відхилена", – розтлумачив спікер.