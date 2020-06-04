Верховна Рада відкинула урядову програму Шмигаля.

 

Верховна Рада відправила на доопрацювання в Кабінет Міністрів програму діяльності уряду.

 

За це проголосувало 245 народних депутатів, повідомляє інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

 

Презентуючи програму, Шмигаль заявив, що метою програми є подолання ризиків для життя і здоров'я громадян, відновлення економічного зростання, забезпечення матеріального добробуту і благополуччя українців через побудову ефективної економічної системи країни, розвиток підприємницької діяльності, створення нових робочих місць, забезпечення рівних можливостей для всіх підприємців, дотримання високих соціальних стандартів, розвиток освіти, науки, культури і системи державних послуг, захисту територіальної цілісності та суверенітету України і безпечна реінтеграція тимчасово окупованих територій України за незмінності курсу на європейську та євроатлантичну інтеґрацію України.

 

В обговоренні проєкту програми діяльності уряду взяли участь представники депутатських фракцій і груп. За результатами обговорення парламент ухвалив рішення відправити програму діяльності уряду на доопрацювання з урахуванням пропозицій, що прозвучали під час обговорення.

 

Нагадаємо, затвердження програми уряду дає Кабінетові Міністрів річний імунітет. Прем'єр-міністр, відтак, може піти в відставку лише добровільно (як змусили Олексія Гончарука).

 

Голова ВР Дмитро Разумков заявив, що відхилення Верховною Радою програми діяльності Кабміну не є підставою для його відставки. "Це лише означає, що протягом року вони не зможуть внести нову програму дій уряду і у них немає так званого імунітету на рік", – сказав Разумков на брифінґу в четвер.

 

Він пояснив, що вдруге відправити програму дій уряду на доопрацювання неможливо. "Її відправляють лише раз – далі вона має бути або схвалена, або відхилена", – розтлумачив спікер.

 

04.06.2020

До теми

Ген худизни
Поширена серед худих людей генетична мутація посилює процес спалення жиру.
04.06.20 | | Наука
Німеччина
Хосе Марія Карраскаль
Кажуть, що вони – “квадратні голови”, роботящі, агресивні, мають геніїв та справжніх монстрів, хоча Гітлер був австрійцем. Але їхні чесноти перевершують їхні вади.
02.06.20 | | Дискурси
Пам'яті проф. Олега Горникевича, світової слави науковця
Дарія Даревич
У Відні помер один із провідних неврологів, відомий у світі дослідник хвороби Паркінсона та винахідник її лікування, галичанин родом із Сихова
02.06.20 | | Минуле
У Всесвіті ми – виняток?
Дослідження визначило шанси на виникнення простих та розумних форм життя.
02.06.20 | | Наука
Повернення до хуторянства
Андрій ЛЮБКА
Цілком можливо, що хуторянство було дискредитоване навмисно. Адже саме воно стало рушієм ідей українського самостійництва
02.06.20 | | Дискурси
Помер Мирослав Скорик
Сьогодні на 82-му році життя відійшов у вічність композитор, музика якого стала близькою кільком поколінням українців, твори якого нині виконують на сценах усього світу.
01.06.20 | >>>> | Галичина
Деменція з елементом криміналу
Юрко ТИМЧУК
У ході еволюції і абсурд мав би якось прогресувати, ставати витонченішим і делікатнішим. Але такого не сталося і є всі шанси повернення вінців творіння на пальми.
01.06.20 | | Україна
Від коріння до пагонів
Богдан Пастух
Це голос коріння з-під землі, що причаїлося в бункері. Автор ― офіцер підпілля з псевдом «Хрін» пише ці тексти взимку 1947―1948 р.р., а згодом переписує та редагує у схроні взимку 1948― 1949 р.р. Цінність цих спогадів в тому, що написані вони по свіжих слідах.
01.06.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.