У Києві прощаються з композитором Мирославом Скориком.

У Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві 3 червня прощаються з українським композитором Мирославом Скориком, який помер 1 червня.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

4 червня з композитором прощатимуться у Львові – в Соборі Святого Юра.

Поховають Мирослава Скорика 5 червня на Личаківському цвинтарі.

Мирослав Скорик – видатний український композитор і музикознавець, Герой України, народний артист України, лауреат Премії імені Шевченка, володар кількох орденів за заслуги. Найвідомішою композицією Мирослава Скорика є "Мелодія". Музика маестро звучить у понад 40 фільмах, серед яких, зокрема, картина Сергія Параджанова "Тіні забутих предків". Писав музику для балету та опери.

Помер помер 1 червня на 82-му році життя.