Шмигаль пропонує призначити міністром культури гендиректора "1+1".

Кабінет Міністрів пропонує призначити Ольгу Стефанішину віцепрем'єрміністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Романа Абрамовського – міністром захисту навколишнього середовища і природних ресурсів та Олександра Ткаченка – міністром культури і інформаційної політики.

Про це йдеться у проєктах постанов, унесених до парламенту урядом 3 червня.

З огляду на пропозицію призначення Стефанішиної, інакший проєкт передбачає звільнення Вадима Пристайка з посади віцепрем'єрміністра.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив нардепам про офіційне надходження вищевказаних документів до парламенту та доручив профільним комітетам у середу на своїх засіданнях розглянути подання Шмигаля щодо кадрових призначень і надати висновки щодо можливого розгляду цих питань уже в четвер, 4 червня, інформує "Українська правда".

1 червня фракція "Слуга народу" підтримала кандидатуру голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, колишнього гендиректора каналу "1+1" Олександра Ткаченка на місце міністра культури. Тоді ж стало відомо про призначення Стефанішиної – фахівчині, що має добру репутацію серед експертного середовища.