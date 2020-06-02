Путін затвердив умови використання ядерної зброї.

Для цього не обов’язково, щоб противник сам вдався до ядерної зброї.

Російський президент Володимир Путін підписав указ про затвердження Основи російської політики в галузі ядерного стримування, в тому числі в документі прописані умови застосування ядерної зброї. Документ опублікований на офіційному порталі правової інформації РФ. Про це повідомив інформаційний портал Regnum.

З одного боку, в тексті вказано, що Росія розглядає ядерну зброю «винятково як засіб стримування, застосування якого є крайнім і вимушеним заходом, і вживає всіх необхідних зусиль для зменшення ядерної загрози і недопущення загострення міждержавних відносин, здатного спровокувати воєнні конфлікти, в тому числі ядерні».

Водночас зазначено, що Росія має право «застосувати ядерну зброю у відповідь на застосування проти неї і (або) її союзників ядерної зброї та інших видів зброї масового ураження, а також в разі агресії проти РФ із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлено саме існування держави».

Зокрема, умовою для залучення ядерної зброї може служити отримання російськими військовими достовірної інформації про старт балістичних ракет, що атакують РФ. Також рішення про застосування ядерної може бути ухвалене, якщо противник чинить «вплив на критично важливі державні та військові об'єкти, який загрожує існуванню країни, з використанням звичайної зброї». Також при вирішенні питання про «застосування російською стороною ядерного стримування» враховуватиметься «розташування потенційним противником гіперзвукового і лазерної зброї, ракет і ударних безпілотних літальних апаратів».

Рішення про використання ядерної зброї ухвалює винятково президент РФ.

У жовтні 2018 року Путін заявив, що Росія застосує ядерну зброю, тільки переконавшись, що хтось завдає по ній удару. Він запевнив, що Росія може скористатися цією зброєю тільки з метою захисту.