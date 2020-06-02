У лікарнях Львівщини – майже пів тисячі хворих на COVID-19.



На сьогодні, 2 червня, у стаціонарах лікарень Львівщини перебувають 488 хворих із COVID-19, – повідомили в пресслужбі ЛОДА. Із них 33 людини перебуває у відділеннях реанімації, 5 – на штучній вентиляції легень.

Фото: Роман Балук/facebook.com/lvivinfectious

За даними ЦГЗ України, кількість хворих, які перебувають на стаціонарному лікуванні, становить трохи більш ніж пʼяту частину місць, передбачених у медичних закладах області для таких пацієнтів, – 22,21%.

156 хворих із COVID-19 лікують у Львівській обласній інфекційній лікарні, 83 – у Центрі легеневого здоровʼя, 51 – у 8-й міській клінічній лікарні, 49 – у 1-й міській клінічній лікарні, 66 – у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи у Винниках.

Окрім того, з огляду на зростання кількості госпіталізацій пацієнтів з підозрою на COVID-19 та збільшення випадків виявлення інфікування, від 16 травня до прийому пацієнтів із коронавірусною інфекцією залучили також чотири лікарні другої лінії: Кам'янко-Бузька ЦРЛ, Сокальська ЦРЛ, Стебницька та Стрийська міські лікарні. На сьогодні, 2 червня, в них перебувають 83 хворих: 30 – у Стрию, 27 – у Кам'янці-Бузькій, 8 – у Стебнику і 18 – у Сокалі.

Як уточнив директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Орест Чемерис, у медичних закладах першої лінії, які зараз надають медичну допомогу хворим з COVID-19, є місця для госпіталізації, проте ці лікарні мусять мати резерв, щоб змогти прийняти за необхідності хворих із важким перебігом недуги.

Нагадаємо, на території області визначено опорні заклади охорони здоров’я, які приймають хворих із коронавірусом. Це чотири обласні установи та шість – у районах.

Чотири заклади, які несуть основне навантаження в боротьбі з коронавірусом, – це Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня, госпіталь у Винниках, 8-ма міська лікарня міста Льовова та Центр легеневого здоровʼя. Вони загалом можуть прийняти орієнтовно до 2 тисяч пацієнтів. Лікарні другої черги – у Стебнику, Стрию, Кам’янці-Бузькій, Сокалі та Яворові.