Трамп заявив про намір мобілізувати армію для придушення заворушень.

Джо Байден засудив використання армії проти протестувальників.

Президент США Дональд Трамп оголосив у понеділок увечері, першого червня, виступаючи в Трояндовому саду Білого дому, що мобілізує тисячі співробітників правоохоронних органів і військовиків, щоб припинити «заворушення і беззаконня, які поширилися по цілій нашій країні» після вбивства поліціянтами афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі. Він назвав ці заворушення «внутрішнім тероризмом». «Ми припинимо це зараз. Сьогодні я наполегливо рекомендував уряду кожного штату застосувати Національну гвардію в достатній кількості, щоб ми домінували на вулицях», – процитувало слова Трамп радіо Voice of America.

Глава Білого дому додав, що мери міст і губернатори штатів «повинні створити переважну присутність правоохоронних органів, допоки насильство не буде придушене. «Якщо місто або штат відмовиться робити дії, необхідні для захисту життя і майна їхніх мешканців, то я застосую армію Сполучених Штатів і швидко вирішу проблему за них», – пообіцяв Трамп. Водночас він запевнив, що «є союзником всіх мирних демонстрантів».

Для введення армії США в місто або штат, відповідно до Закону про бунт (The Insurrection Act) від 1807 року, губернатори можуть попросити федеральний уряд відрядити війська для надання допомоги у випадках цивільних заворушень, таких як масові протести. Досі жоден губернатор не звернувся по таку допомогу. Вони радше віддають перевагу силам Національної гвардії в таких випадках, оскільки ті можуть законно виконувати обов'язки правоохоронних органів на території США. У той час, як військовослужбовці, котрі перебувають на дійсній службі, не можуть робити цього без порушення Закону «Про обмеження застосування федеральних збройних сил на території США» від 1878 року, який забороняє уряду використовувати збройні сили в ролі правоохоронних органів на території США.

Колишній віцепрезидент США Джо Байден засудив намір Трампа використовувати військовиків для придушення заворушень і актів мародерства, які спалахнули на всій території США. Він висловив стурбованість, що використання армії може «порушити сам дух нашої країни».

Варто зазначити, що актуальні протести суттєво вплинули на рейтинги головних потенційних конкурентів цьогорічних президентських виборів. Результати останніх опитувань громадської думки свідчать, що Дональд Трамп поступається демократові Джо Байдену 10% підтримки. За Байдена готові проголосувати 53% опитаних, за Трампа — 43%.

Нагадаємо, що 46-річний чорношкірий мешканець Міннеаполіса Джордж Флойд загинув у понеділок, 25 травня, під час затримання. Поліціянти заарештували його поруч з продуктовим магазином після отримання повідомлення про те, що він розплатився з продавцем фальшивою банкнотою. Затриманий чинив опір. У соціальних мережах з'явилося відео, на якому показано це затримання. На ньому видно, що на Флойда, який лежить на землі, вже надягли кайданки і один з поліціянтів притиснув йому шию коліном. Флойд при цьому кілька разів повторює, що не може дихати, після чого замовкає.