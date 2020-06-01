У Чорткові померла легендарна зв’язкова УПА.



На 96-му році життя у Чорткові на Тернопіллі відійшла у вічність Марія Штепа – учасниця національно-визвольного руху, політичний в’язень таборів, зв’язкова УПА, авторка книжок, за якими можна вивчати історію та діяльність УПА на теренах краю. Про це повідомили у міськраді Чорткова.

Фото: Педагог Світлана/commons.wikimedia.org

Похорон відбудеться завтра, 2 червня, о 12:00 у церкві Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії.

Марія Степанівна Штепа (псевдо «Тополя») – українська літераторка, учасниця національно-визвольних змагань, членкиня ОУН – народилася 13 березня 1925 року в селі Ромашівка Чортківського повіту Тернопільського воєводства Польської Республіки (нині Чортківського району Тернопілля).

Ще в підлітковому віці Марія брала активну участь в діяльності патріотичної організації «Просвіта», а 1942 року вступила до молодіжної ОУН. Працюючи у райфінвідділі села Білобожниця, була зв’язковою ОУН-УПА під псевдонімом «Тополя» у 1944-1946 роках. Повідомляла про небезпеку села, де мала бути облава, щоб уникнути нерівних боїв у разі оточення повстанців енкаведистами. Допомагала пораненим повстанцям, діставала ліки.

1946 року Марію заарештували органи НКДБ, її засудили на 10 років. Покарання відбувала у ВТТ Мордовії та Челябінській області (нині – РФ).

Повернувшись із заслання 1968 року, підтримувала націоналістичний дух на рідних теренах, у 1980-х роках організувала церковний хор в селі Білобожниця, який проводив репетиції у неї вдома. Ініціювала спорудження пам’ятника «Жертвам тоталітарного режиму» в центрі села й відновлення могили Січового стрільця на Білобожницькому цвинтарі.

Від часу проголошення незалежності України Марія Штепа брала активну участь в громадсько-політичному житті нашої держави. Проводила зустрічі з молоддю та учнями, розповідала про підпільну боротьбу. Свій життєвий досвід у боротьбі за державну незалежність описала в книгах, зокрема є авторкою книг «Терниста дорога пам’яті» (2001), «Незрадливий душі оберіг» (2001), «Чотири долі» (2002), «У нев’янучий віночок» (2003), «Хтось розсипав червоні коралі» (2003), «Від тюрми чортківської до сибірської» (2005). Окрім того, пані Марія створила музей політв’язнів і репресованих у Чортківському районі у приміщенні Бучацького єпархіального управління УГКЦ.

Фото: terminovo.te.ua

22 серпня 2016 року Президент України Петро Порошенко нагородив Марію Степанівну Штепу Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Останніми роками Марія Штепа мешкала у притулку Чортківського відділу благодійного фонду «Карітас».