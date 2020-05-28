Старт космічного корабля Crew Dragon відтерміновано.

Наступна спроба відбудеться в суботу, 30 травня.

 

 

Старт космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX Ілона Маска відкладено через несприятливі погодні умови. Про це повідомила американська аерокосмічна аґенція NASA. Тепер найближчою можливою датою польоту астронавтів Роберта Бенкена (Robert Behnken) і Даґласа Гьорлі (Douglas Hurley) названо 30 травня.

 

Crew Dragon повинен відправити двох американських астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС) з космодрому Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал у Флориді. Вперше після дев'ятирічної перерви з американського космодрому мав злетіти пілотований американський космічний корабель з американською ракетою-носієм. Водночас це й перша в історії місія NASA, яку здійснює приватна компанія. Останніми роками американські астронавти літали на російських кораблях «Союз», які стартували з Байконуру.

 

Запуск ракети Falcon 9 був призначений на 16:33 за східноамериканським літнім часом у середу, 27 травня. А наступного дня корабель Crew Dragon мав здійснити стикування з МКС. Президент США Дональд Трамп і віцепрезидент Майк Пенс особисто були присутні на космодромі й очікували старту.

 

Керівництво NASA і компанії Ілона Маска від початку не відкидали ймовірності того, що старт може бути відтерміновано через погодні умови. В районі космодрому того дня встановилася кепська погода, йшли сильні дощі, а метеорологи попередили про небезпеку виникнення торнадо. За таких умов, згідно з прогнозами, ймовірність вдалого старту становила лише 50%. Тож було ухвалено рішення не ризикувати й відкласти старт принаймні на три дні.

28.05.2020

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