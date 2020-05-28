У МЗС створили посаду санкційного представника.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба призначив спеціальним представником з питань санкційної політики Олексія Макеєва, посла з особливих доручень МЗС.

Про це йдеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства.

Макеєв займатиметься координацією діяльності міністерства, а також взаємодією з ключовими міжнародними партнерами України у сфері санкційної політики.

"Це сприятиме координації зусиль України з ключовими країнами і міжнародними інституціями для посилення тиску на Російську Федерацію як на державу-агресора за порушення міжнародного права та прав людини", – прокоментували у МЗС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що створення такої посади обґрунтоване.

"Коли я став міністром, то побачив, що санкції на порядку денному МЗС є, а порядку з ними немає. Від цього страждала ефективність. Ми ретельно проаналізували варіанти, як організувати цю роботу, і я ухвалив рішення", – прокоментував Кулеба.

Міністр формує систему управління санкційною політикою, котра передбачатиме, що "кожен чітко розуміє своє місце і задачу в системі, є точка збирання та обробки інформації від усіх причетних (один з департаментів МЗС), є центр координації та комунікації ухвалюваних рішень і політики".