Документи, ручки та маски: як проходитиме ЗНО на Львівщині.



Окрім документів і ручок, випускники, які складатимуть ЗНО, цього року мусятть узяти зі собою в пункт тестування маску, адже писати зовнішнє незалежне оцінювання доведеться в них. Допускаються саморобні маски. Важливо, аби вони були зручними, оскільки тестування з деяких предметів триватиме впродовж трьох годин. Про це сьогодні, 26 травня, повідомила на брифінгу директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк.

За її словами, на території області діятиме 117 пунктів тестування.

«Цього року на Львівщині для проходження зовнішнього незалежного оцінювання зареєструвалося 26 тисяч 239 осіб. Понад 14 тисяч – це випускники закладів загальної середньої освіти. У це число входять також студенти коледжів, учнів системи профтехосвіти, а також випускників минулих років, які хочуть здобути другу освіту», – розповіла Лариса Середяк.

Під час ЗНО-2020 дотримуватимуться протиепідемічних заходів. Зокрема, тим, хто складатиме тестування, обовʼязково виміряють температуру, їм доведеться одягнути маску або респіратор, а на вході обробити руки антисептиком.

Учасників ЗНО розсаджуватимуть в аудиторіях по 15 осіб на відстані 1,2 метра. Санітарні кімнати забезпечать рідким милом та паперовими рушниками. Аудиторії будуть добре провітрені. Під час тестування, за винятком інструктажу й аудіювання, рекомендовано відчинити вікна, якщо це дозволять погодні умови.

Фото: terminovo.te.ua

У кожному пункті тестування чергуватимуть медичні працівники закладів освіти або закладів охорони здоров’я.

Нагадаємо, цього року основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання стартує 25 червня. Розпочнуть ЗНО із математики, а завершать 17 липня хімією, згідно із затвердженим розкладом.

До слова, МОН України розширило перелік категорій осіб, які можуть зареєструватися під час додаткового періоду реєстрації для участі в додатковій сесії ЗНО.

За словами Лариси Середяк, учора почалася реєстрація на участь у додатковій сесії для тих людей, які перебували в АТО, на непідконтрольних територіях, тих, хто перебуває у системі пенітенціарної служби. Окрім того, згідно з наказом МОН, під час додаткового періоду зможуть зареєструватися особи, які проживають на території, на якій встановлено карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану і які не зареєструвалися для проходження ЗНО під час основного періоду реєстрації.

Реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання триватиме до 9 червня.